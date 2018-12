Renault prijst krachtigere Captur

Vanaf februari 2019 krijgt de enige motor in de huidige prijslijst van de Renault Captur versterking van de TCe 130 en TCe 150. Renault laat nu weten voor hoeveel je instapt in deze krachtigere varianten.

Na het wegvallen van de TCe 120 afgelopen zomer, hadden gewilligen voor een Captur maar weinig keus bij de plaatselijk Renault-dealer. De enige motor in de prijslijst krijgt binnenkort - letterlijk - versterking van twee motoren. Vanaf aankomende februari is de Captur naast de huidige TCe 90 leverbaar met de nieuwe TCe 130 en TCe 150. De 130 pk sterke 1,3-liter benzinemotor heeft een maximumkoppel van 220 Nm. In combinatie met een handgeschakelde transmissie in een Intens-jasje kost de Captur € 26.090. De 1.3 TCe met 150 pk (250 Nm) is uitsluitend leverbaar met een automatische EDC-versnellingsbak met dubbele koppeling. Instappen met deze motor kan vanaf € 28.090.

Bij het wegvallen van de TCe 120 in augustus zwaaide Renault in ons land gelijktijdig de Initiale Paris uit. Met de komst van de nieuwe TCe 150 verwelkomen we deze luxe uitvoering weer vanaf € 31.290. Prijzen voor de krachtigere varianten vallen logischerwijs hoger uit dan voorheen. Voor de zomer kon je instappen in een Captur TCe 120 vanaf € 20.890. De Initiale Paris kostte destijds € 28.290. Prijzen voor de instap-Captur met de 90 pk sterke 1.3 blijven vooralsnog gelijk: € 20.190.