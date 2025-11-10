Renault op jacht naar dezelfde kwaliteit als Toyota

Renault werkt achter de schermen hard aan een nieuwe strategie voor de volgende vijf jaar. Een van de pijlers van Renaults toekomst: het verder verhogen van de kwaliteit. Die moet op het niveau van Toyota komen, zegt topman Francois Provost.

Renault heeft een periode gekend waarin zijn modellen op diverse vlakken geregeld kwalitatief niet al te overtuigend waren. Daar is het inmiddels al even uit en volgens Renault-topman Francois Provost is de kwaliteit van Renaults nu beter dan die ooit is geweest. Maar het kan beter, zo zegt Provost tegen Automotive News. Renault stelt zich als doel om de kwaliteit van Renaults op het niveau te brengen van "[...] the reference guy, starting with a T". Toyota dus.

Het verder verhogen van de kwaliteit van zijn producten is één van de pijlers van Renault in een nieuw vijfjarenplan dat het merk in het eerste kwartaal van volgend jaar presenteert. Andere hoofddoelen daarin: meer flexibele worden om de strijd met Chinese fabrikanten beter aan te kunnen en een nieuwe generatie auto's introduceren die beter is dan de huidige. Volgens Provost is het grootste streepje dat Chinese autobouwers voor hebben op Europese de snelheid waarmee ze ontwikkelen en innovaties introduceren. De nieuwe Renault Twingo is voor Renault in recordtijd ontwikkeld. In minder dan 100 weken, al heeft het daar wel hulp bij gehad van een Chinees ontwikkelingscentrum van het merk. Volgens Provost kan Renault ook consistenter zijn. Volgens de topman borduurde Renault in het verleden niet voldoende voort op het succes van een voorgaand model.

Nieuw platform

Binnen nu en vijf jaar introduceert Renault volgens Provost een volledig nieuw EV-platform dat houvast zal geven aan de opvolgers van de huidige Megane en Scenic. Dat betekent dat van het AmpR Medium-platform een vervanger in het vat zit. Kortom: Renault zit nu niet stil en heeft ook de komende vijf jaar genoeg te doen.