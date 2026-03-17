Renault Megane krijgt ruim vijf mille lagere vanafprijs
Business Edition
De Renault Megane E-Tech Electric wordt vanaf een flink lager bedrag leverbaar. Er komt tijdelijk een Business Edition, met een vanafprijs van €32.990.
De Renault Megane E-Tech Electric stond in de prijslijsten met een vanafprijs van €38.390, maar er komt nu een uitvoering bij die flink goedkoper is. Het verschil bedraagt maar liefst €5.400, want de Business Edition geheten nieuwkomer is er vanaf €32.990. Dat scheelt een slok op een borrel.
De Renault Megane E-Tech Electric Business Edition is nagenoeg hetzelfde uitgevoerd als de Techno die erboven staat, maar heeft als extra's de grotere 20-inch lichtmetalen wielen en een two-tone kleurstelling met een zwart dak. Meer voor minder, dus. Ook al zegt de naam je misschien wat anders; hij is ook gewoon te bestellen voor particulieren. Hij is wel voor de snelle beslissers, want het gaat om een tijdelijke uitvoering.
Prijzen Renault Megane E-Tech Electric - Maart 2026
|Versie
|Uitvoering
|Accu
|Vermogen
|Rijbereik
|Prijs
|220 pk comfort range
|Business Edition
|60 kWh
|220 pk
|464 km
|€ 32.990
|220 pk comfort range
|Techno
|60 kWh
|220 pk
|468 km
|€ 38.390
|220 pk comfort range
|Esprit Alpine
|60 kWh
|220 pk
|459 km
|€ 40.390
|220 pk comfort range
|Iconic
|60 kWh
|220 pk
|461 km
|€ 42.390
