Renault Megane krijgt ruim vijf mille lagere vanafprijs

De Renault Megane E-Tech Electric stond in de prijslijsten met een vanafprijs van €38.390, maar er komt nu een uitvoering bij die flink goedkoper is. Het verschil bedraagt maar liefst €5.400, want de Business Edition geheten nieuwkomer is er vanaf €32.990. Dat scheelt een slok op een borrel.

De Renault Megane E-Tech Electric Business Edition is nagenoeg hetzelfde uitgevoerd als de Techno die erboven staat, maar heeft als extra's de grotere 20-inch lichtmetalen wielen en een two-tone kleurstelling met een zwart dak. Meer voor minder, dus. Ook al zegt de naam je misschien wat anders; hij is ook gewoon te bestellen voor particulieren. Hij is wel voor de snelle beslissers, want het gaat om een tijdelijke uitvoering.

Prijzen Renault Megane E-Tech Electric - Maart 2026