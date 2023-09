Renault Megane E-Tech Electric in prijs verlaagd

De Renault Megane E-Tech Electric werd onlangs iets duurder, maar Renault herziet de prijsstrategie en haalt een hap uit de prijzen. Het gevolg van de prijsverlagingen is dat de elektrische Megane voortaan altijd met subsidie in huis te halen is. Daar is het Renault ook om te doen: "De SEPP-subsidie is een belangrijk aankoopmotief voor de aanschaf van een EV-model voor de particuliere klant. Renault biedt de particuliere klant graag uitgebreid keuzemogelijkheid in het modelaanbod van de Renault Megane E-Tech Electric. Daardoor hebben wij onze prijsstrategie herzien en vallen nu ook de meest rijk uitgeruste versies binnen de grenzen van de SEPP-Subsidie. Tegelijkertijd profiteert de leaserijder van een lagere bijtelling op alle versies", zo luidt de verklaring.

Zolang de subsidiepot nog gevuld is, kun je dus nog €2.950 tegemoetkoming krijgen, al dan niet verrekend in de leaseprijs. De vanafprijs van de Renault Megane E-Tech Electric zakt met €2.000 naar €36.370, bij de duurdere versies loopt het verschil met de eerdere prijzen op tot €4.100.

Net als voorheen begint het bij de Renault Megane E-Tech Electric EV40, de 130 pk sterke versie met 40 kWh accu, die er enkel als Equilibre is. De voorheen goedkoopste EV60, de Evolution ER, is uit het leveringsgamma gehaald. Zodoende is de goedkoopste met het 60 kWh accupakket nu de 130 pk sterke versie als Business Edition, die er is vanaf €39.370, €700 minder dan voorheen. Wil je de Renault Megane E-Tech Electric met dat accupakket en 220 pk sterke aandrijflijn, dan ben je hetzelfde kwijt en krijg je 'm als Equilibre. Die is €3.600 goedkoper geworden. Een stap daarboven stond de Evolution, maar ook die is nu weg. Nu gaat het direct door met de Techno, die met €41.870 een €4.100 lager prijskaartje heeft gekregen. Ook topuitvoering Iconic is €4.100 goedkoper geworden en is er nu vanaf €44.870.

Prijzen Renault Megane E-Tech Electric (september 2023)