Renault laat nieuwe SUV Austral zien

Het is dit jaar over en uit voor de Renault Kadjar. De SUV wordt opgevolgd door een splinternieuw model met een al even nieuwe naam: Austral. Die Renault Austral is nu in een strak zittend stickervelletje vanuit alle hoeken goed te zien.

Renault zegt zich op te maken voor het laatste testwerk met de Renault Austral en hijst de nieuwe SUV derhalve in een nieuw camouflagepak. We hebben je de Austral al eerder met camouflagestickers laten zien, maar het nieuwe testkostuum van de Kadjar-opvolger verhult aanmerkelijk minder.

De Renault Austral krijgt geëlektrificeerde aandrijflijnen, maar is in geen enkel geval volledig elektrische. Renault komt in de klasse van de Austral wel met een geheel elektrisch equivalent, een SUV-achtige broer van de Mégane E-Tech Electric waarop we nog iets langer moeten wachten. De Renault Austral komt in ieder geval met twee mild-hybride aandrijflijnen op de markt. Er verschijnt een variant met een 12V mild-hybride 1.3 TCe en een 48V mild-hybride 1.2 TCe. Daarnaast spreekt Renault ook van de komst van een volwaardig hybride E-Tech Hybrid-aandrijflijn. De Captur en de Mégane zijn ook met plug-in hybride aandrijflijnen verkrijgbaar. Het is nog niet helder of de Austral ook aan de stekker gaat, aangezien de technisch verwante Nissan Qashqai ook niet met een plug-in hybride aandrijflijn te koop is. De Qashqai is straks echter leverbaar met een ePower-aandrijflijn waarbij de auto altijd elektrisch is aangedreven, maar géén EV is. Aan boord van die Qashqai-variant is namelijk een benzinemotor, die direct energie voor het kleine accupakket en dus de elektromotoren levert. De Austral krijgt dit systeem waarschijnlijk niet. Kijk dus niet gek op als Renault in plaats daarvan een plug-in hybride aandrijflijn monteert.

Renault overgiet de Austral duidelijk met de frisse designtaal die voor het eerst op de Mégane E-Tech Electric werd toegepast. De SUV krijgt platte led-koplampen en over de gehele linie minder bolle, ronde vormen zoals de Kadjar die momenteel nog heeft. De auto groeit ten opzichte van de huidige Kadjar met 2 centimeter, tot 4,51 meter. Dat maakt hem zo'n 8 centimeter langer dan de Qashqai. De Renault Austral komt nog dit jaar op de markt.

