Renault Koleos wordt tweezitter die noedels lust

De Renault Koleos ondergaat via een omweg een bijzondere metamorfose. De SUV wordt namelijk een tweezitter! Nee, de Koleos wordt geen sportcoupé of speedster, maar een bedrijfswagen met een lpg-tank aan boord.

De Renault Koleos is in Nederland al enkele jaren niet meer leverbaar. De tweede generatie Koleos werd in 2016 gepresenteerd en kwam hier in 2017 op de markt, maar verdween eind 2020 uit het Nederlands leveringsgamma. In andere Europese landen is de QM6 gewoon leverbaar en ook buiten Europa bestaat de auto nog. In Zuid-Korea zelfs zonder badges van Renault. Tot voor kort ging de SUV er als Samsung QM6 door het leven, maar inmiddels heet Samsung Motors simpelweg Renault Korea Motors. Hij draagt er nog steeds de Samsung-logo's en heet daar geen Koleos, maar QM6. Die verandert straks in een heuse bedrijfswagen.

Renault Korea Motors geeft de eerste schetsen vrij van een tot bestelauto omgebouwde QM6 die het QM6 Quest heeft gedoopt. De QM6 Quest heeft geen achterbank en dat betekent dat de tweezits besteller een riante bagageruimte heeft. De QM6 Quest slokt namelijk 1.413 liter op. De inhoud van de bagageruimte wordt niet alleen weergegeven in liters, maar ook in dozen noedels. Volgens Renault Korea Motors kun je in de QM6 Quest '70 dozen ramen' kwijt en dat is een weetje dat we je niet wilden ontzeggen.

De 'Renault' QM6 Quest krijgt een benzinemotor onder de kap die tevens lpg lust. De QM6 is in Zuid-Korea overigens al leverbaar met een machine die met lpg overweg kan. Die heeft een 140 pk sterke 2.0 viercilinder. Renault Korea Motors spreekt van een gemiddeld verbruik van 8,6 l/100 km en van een actieradius van 534 kilometer. Daarmee kun je van Seoul naar Busan dus, compleet met 70 dozen noedels.