Renault Kangoo E-Tech Electric als personenauto naar Nederland

De nieuwe Renault Kangoo is er als bestelbus, als elektrische bestelbus en als personenauto, maar die laatste komt niet naar Nederland. De elektrische Renault Kangoo met achterbank is er nu echter ook als E-Tech Electric en komt in die vorm wel naar ons land.

De nieuwe Renault Kangoo werd in maart 2021 gepresenteerd, meteen ook als elektrische E-Tech Electric. De personenwagen-variant verscheen even later, maar komt niet naar Nederland. De reden laat zich raden: de ‘CO2-boete’ in de vorm van de bpm zou hem te duur maken.

Als EV heeft de Kangoo daar natuurlijk geen last van en dus is de combinatie van een elektrische aandrijflijn en de personenwagen-koets extra interessant. Deze personenversie deelt zijn techniek uiteraard met de bestelvariant van de elektrische Renault Kangoo. Dat betekent een elektromotor van 90 kW (122 pk) en een accupakket van 44 kWh. Niet overdreven veel, maar wel genoeg voor een theoretisch bereik van 285 km.

Renault benadrukt graag dat dat voor veruit de meeste gebruikers meer dan voldoende is, zeker bij de personenwagenversie. De Kangoo is ‘privé’ immers geen auto voor echte kilometervreters. Laden gaat standaard met een 11 kW-boordlader, Renaults befaamde 22 kW-lader is optioneel. Aan de snellader haalt de elektrische Kangoo 80 kW, een prima waarde voor een auto met een relatief bescheiden accupakket. Om de beschikbare hoeveelheid stroom zoveel mogelijk te benutten, is ook een warmtepomp beschikbaar.

Behalve particulieren die ruimte willen, voorziet Renault ook andere klanten voor de elektrische personen-Kangoo. Overheden worden daarbij met name genoemd, waarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld politiekorpsen. Voor deze bijzondere vorm van ‘zakelijk’ gebruik is er de Authentic-versie, de meest simpele uitvoering. Particulieren zullen eerder voor de ‘volle’ Techno gaan, terwijl ‘middenversie’ Equilibre klanten uit beide groepen moet aanspreken.

Verschuifbaar

Het interieur van de Kangoo is bijzonder, omdat het toch wel stevig afwijkt van dat van de al gepresenteerde personen-Kangoo op benzine of diesel. Dan hebben we het niet over het dashboard, maar juist over de situatie achterin. Omdat de elektrische Kangoo over een accupakket in de bodem beschikt, is een in die bodem wegklappende achterbank hier niet mogelijk. Daarom heeft de Kangoo Electric een andere bank en resulteert het neerklappen van de rugleuning hier niet in een volledig vlakke laadvloer. Ter compensatie is de bank, die ook hier drie volwaardige, even grote zitplaatsen biedt, in twee delen verschuifbaar. De unieke Electric-achterzetel verankert zich in tegenstelling tot het reguliere exemplaar ook niet in het paneel achter de achterdeur en kan daardoor ook eenvoudig naar voren worden geklapt. De middelste gordel zit niet aan de rugleuning, maar komt uit het plafond. Deze bank lijkt dan ook veel beter geschikt voor een eventuele zevenzits-variant, die in de vorm van de langere ‘Hippie Caviar Motel’-concept al min of meer werd getoond.

Aan ruimte is trouwens ook in de ‘korte’ Kangoo geen gebrek. De auto biedt overal vakjes en bakjes en kan achter de inmiddels veelbesproken achterbank al 850 liter hebben. Klap de bank plat en er ontstaat een vrachtruim van 2.500 liter. Knappe station die daaraan kan tippen! Bestellen kan vanaf 17 oktober, de eerste afleveringen staan voor het einde van het jaar gepland. Wat de Renault Electric dan kost? Je raadt het al: dat weten we op dit moment nog niet.