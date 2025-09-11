Ga naar de inhoud
'Renault kan de Chinese dreiging afslaan'

'Sterk design en hoge kwaliteit'

9
Renault Twingo
Lars Krijgsman

Renault is niet bang dat Chinese merken het merk de kaas van het brood eet. "Ons concurrentievermogen komt op hetzelfde niveau", zegt de kersverse CEO van het merk.

De eind juli aangetreden nieuwe CEO van Renault Group François Provost vreest de Chinese merken niet, zo zegt de topman in gesprek met Automotive News. Onder meer met sterk design, producten die de emotie aanspreken, hoge kwaliteit en een betere klantervaring moet Provost de Chinese merken het hoofd kunnen bieden.

"Onze concurrenten uit China zijn wat betreft kosten en technologieën super efficiënt. Het is onze doel om ze in te halen en hetzelfde concurrentievermogen te hebben." zegt Provost. "Het is mijn taak om de Renaulution-strategie (ingezet door Luca de Meo) door te zetten, om als bedrijf wendbaarder en flexibeler te zijn wat betreft de onzekerheden waarmee we te maken hebben." Bij die grote voornemens hoort ook een nieuw toekomstplan. Dat gaat volgens Automotive News 'Futurama' heten en wordt in de eerste helft van volgend jaar uit de doeken gedaan.

Provost staat aan dezelfde kant als Stellantis-voorzitter John Elkann en topman Jean-Philippe Imparato wat betreft de wetgeving en eisen rond nieuwe auto's in Europa. Ook Provost is voorstander van soepelere regels voor kleine modellen om die goedkoop aan te kunnen bieden.

Renault

INFO

Lezersreacties (9)

