Renault K-ZE in productievorm in Sjanghai

Tijdens Auto China maakt de wereld kennis met de productieversie van de vorig jaar in Parijs gepresenteerde K-EV. Renault omschrijft de auto als een 'elektrische stads-SUV' die het stempel 'wereldauto' op zich krijgt gedrukt. Dat betekent overigens niet direct dat de auto ook in Nederland op de markt komt. Daarover horen we in een later stadium meer.

De K-EV die Renault vorig jaar liet zien, was een op de Kwid gebaseerd elektrische model dat zo'n 250 kilometer ver zou moeten kunnen komen op een lading. Let wel, dat is via de NEDC-cyclus. De K-EV wordt straks in China geproduceerd door e-GT New Energy Automotive, een joint venture tussen Dongfeng Motor Group en Nissan die zich als doel heeft gesteld om betaalbare EV's voor de Chinese markt te ontwikkelen.

*Op de foto's is de vorig jaar getoonde K-EV te zien.