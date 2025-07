Grofweg een maand geleden maakte Renault bekend dat Luca de Meo het voor gezien houdt. De Italiaan stond vijf jaar aan het roer van de Renault Group en verlaat het bedrijf deze maand. Hij wordt voorlopig opgevolgd door Duncan Minto, zo maakt Renault bekend. De 50-jarige Brit is de CFO van Renault en schuift nu dus door naar de algehele leiding. Hij is al sinds 1997 werkzaam voor Renault en was eerder ook al CFO van Dacia en CFO van Alpine.

Minto is nog niet per se de topman van Renault voor langere tijd, want de Fransen geven aan dat er ondertussen nog wordt gekeken naar een nieuwe CEO. Volgens Renault is de selectieprocedure daarvoor nog in volle gang. Overigens neemt Jean-Dominique Senard de rol van bestuursvoorzitter op zich zolang Minto aan het roer staat.