Renault 'Grand' Austral gesnapt met zeven zitplaatsen

In tegenstelling tot de Kadjar die hij vervangt is de Renault Austral momenteel aanvankelijk enkel een vijfzitter. Gezinnen met meer dan twee kinderen hoeven de Fransman straks niet langer links te laten liggen, er lijkt namelijk ook een variant met zeven zitplaatsen onderweg te zijn.

Renaults vorige SUV in het segment van de Nissan Qashqai en Peugeot 3008, de Kadjar, was als vijf- en als zevenzitter verkrijgbaar. In beide gevallen was de Kadjar 4,45 meter lang. Ook de genoemde SUV-achtigen van Nissan en Peugeot hebben altijd vijf zitplaatsen, al bieden die merken in de vorm van de X-Trail en 5008 ook technisch gerelateerde alternatieven met zeven zitplaatsen. Kadjar-opvolger Renault Austral bestaat momenteel alleen als vijfzitter, maar ook van dit model lijkt een ruimer alternatief met zeven zitplaatsen in aantocht te zijn.

Op deze foto's is een ingepakt testexemplaar te zien van een Renault Austral die een maatje groter is dan het reeds bekende model. Daarmee lijken de Fransen dus een ander pad de bewandelen dan het met de Kadjar deed, aangezien de zevenzitter daarvan net zo groot was als de vijfzitter. Met name achter de achterportieren is het gesnapte model groter dan de Austral met vijf zitplaatsen, al lijkt de wielbasis eveneens te zijn toegenomen.

Naar de naam van de grotere Renault Austral met zeven zitplekken moeten we nog even gissen. Het is niet ondenkbaar dat de Fransen de auto het 'Grand'-voorvoegsel geven, zoals ze dat bij de grotere versies van de Scénic en Espace deden. Daarnaast is het ook mogelijk dat Renault 'Espace' toevoegt aan de modelnaam, al is daarvoor nog geen keihard bewijs. Welke naam de grotere Austral ook krijgt, wat techniek betreft is hij gewoon gerelateerd aan de reeds bekende versie met vijf zitplaatsen. Reken op een reeks mild-hybride aandrijflijnen. We verwachten dat Renault in de tweede helft van 2023 het doek trekt van de 'Grand Austral'.