Renault geeft goedkope cross-over een opfrisser

Renault smeert zijn nieuwe designtaal over steeds meer bestaande modellen uit en dat gebeurt ook ver buiten Europa. Zo is er nu een opfrisser voor de Renault Kiger.

Renault hanteert tegenwoordig een iets strakkere ontwerpvisie dan een paar jaar geleden en weet die met facelifts best heel aardig op zijn oudere modellen over te brengen. Denk bijvoorbeeld aan hoe de Fransen de Clio een paar jaar geleden aanscherpten, of recenter nog de toch nog vrij frisse Austral en Espace. Ook ver bij ons vandaan hanteert Renault een vergelijkbare vernieuwingsstrategie. Zo ging onlangs de Renault Triber al op de schop en nu is het de beurt aan de daaraan verwante Renault Kiger.

De Renault Kiger, die behalve aan de Triber ook nog verwant is aan de Kwid en dus ook de Dacia Spring, is effectief bijgepunt. De 4,5 jaar geleden onthulde cross-over krijgt onder meer een wat kleinere grille, met daarin het vernieuwde Renault-logo. Er zit in de motorkap geen uitsparing meer voor de bovenkant van het logo, omdat dat nu geheel in de grille past. Dat is één van de kenmerkende verschillen tussen de huidige designtaal van Renault en de vorige. De bumpers zijn ook wat anders ingedeeld en de Kiger krijgt achterlichten met een wat andere invulling én andere tint. In het interieur valt vooral het vernieuwde stuurwiel op.

Motorisch blijft het bij het bekende recept. Dat betekent dat er een 72 pk sterke atmosferische 1.0 en een 100 pk sterke 1.0 met turbo te kiezen zijn. De Renault Kiger is er met een handgeschakelde vijfbak of een CVT. Hier in Nederland hoef je de in India onthulde gefacelifte Kiger niet te verwachten. In India wordt hij leverbaar vanaf omgerekend zo'n €6.200. We zijn benieuwd of de Renault Kwid, die wij hier kennen als de Dacia Spring, binnenkort op vergelijkbare wijze gefacelift wordt.