Renault Filante wordt nieuwe premium-Renault

Renault Filante
Lars Krijgsman

Renault komt met een nieuw model: Filante. De Renault Filante wordt uiteraard een cross-over, maar niet zomaar een. Volgens de Fransen is het namelijk een high-end model. Inderdaad, een luxe- of premiumauto dus.

Vind je het leveringsgamma van Renault nog niet uitgebreid genoeg? Dan is er goed nieuws. Renault komt namelijk met een fonkelnieuw model dat Filante heet. De Renault Filante is een cross-over die door Renault als 'hoogwaardig' en dus als hoog in de markt gepositioneerd omschrijft. Het is goed mogelijk dat modelnaam Filante je bekend voor komt. Met de Filante Record 2025 heeft Renault immers al een elektrische proeftuin in zijn ontwikkelingskamers staan.

De Renault Filante wordt straks in het Zuid-Koreaanse Busan geproduceerd. Zuid-Korea zal ook het land zijn waar de Renault Filante als eerste op de markt komt. De reden: in Zuid-Korea zijn D- en E-segmenters sterk in trek, zo zegt Renault. Later moet de Filante ook in andere markten verkocht worden. Wat Filante betekent? Daar gaan we: "[...] Semantisch gezien verwijst Filante direct naar vallende sterren, de ruimte en reizen. Allemaal elementen die prachtig aansluiten bij het statige ontwerp van onze auto," aldus Sylvia dos Santos die bij Renault verantwoordelijk is voor de naamgeving van auto's.

Renault produceert in Busan onder meer de hier niet leverbare Grand Koleos. Die Renault Grand Koleos het resultaat van een samenwerking tussen Renault en Geely. Wat techniek betreft leunt de Grand Koleos dan ook sterk op de Geely Xingyue. Het is niet ondenkbaar dat de Renault Filante een afgeleide van die SUV. We zien in ieder geval een teaserplaat waarop we het zijaanzicht van de Filant zien. De SUV krijgt een ietwat aflopende daklijn, gesegmenteerde achterlichten en diverse led-elementen in het front. Als de Filante inderdaad aan de Grand Koleos gerelateerd is, dan hoef je niet te verwachten dat de Filante een EV is. De Grand Koleos is er namelijk enkel met een traditionele benzinemotor en als hybride.

Renault

