Renault en Nissan nemen afstand van PHEV’s

Alliantiepartners Renault en Nissan nemen voorlopig afstand van de plug-inhybride. In plaats van de PHEV zetten de merken liever vol in op stekkerloze hybrides en natuurlijk volledig elektrische auto’s.

Nissan stelde onlangs in Spanje een hele reeks geëlektrificeerde modellen aan de pers voor, waaronder ook aan AutoWeek. Naast de volledig elektrische Ariya en de geüpdatete versie van de bestaande Leaf troffen we er ook een hybride Juke en de e-Power versies van de Qashqai en de nieuwe X-Trail. Wat ontbreekt er in dat rijtje? Juist: plug-inhybrides. Bij Renault zagen we bij de introductie van Kadjar-opvolger Austral iets soortgelijks. Die auto komt er als Mild Hybrid en met een nieuwe versie van Renaults E-Tech Hybrid-aandrijflijn, maar niet als plug-in. Opvallend, want de Captur en Mégane zijn er wel als plug-inhybride.

Desgevraagd geven Nissan en Renault allebei graag een verklaring, die in grote lijnen hetzelfde betekent. Nissan geeft aan dat de PHEV toch een aantal voorname technische nadelen heeft. Zo is een plugin zwaarder dan een reguliere hybride, door de aanwezigheid van een grotere accu en een zwaardere elektromotor. Het bijbehorende voordeel - een groter elektrisch bereik – wordt alleen benut als de gebruiker de auto daadwerkelijk oplaadt, wat volgens het merk lang niet altijd gebeurt. Een reguliere hybride is minder zwaar en minder complex en is voor het leveren van zijn prestaties minder afhankelijk van het gedrag van de bestuurder.

Andere meetmethode

Renault houdt het wat cryptischer en stelt dat de reguliere hybride ‘een betere match vormt met de eisen van de klant’. Beide merken geven daarnaast schoorvoetend toe dat de onzekere fiscale situatie rondom plug-inhybrides ook een rol speelt. De EU gaat immers op zoek naar een andere manier om de CO2-uitstoot van deze auto’s te berekenen. Dat zou zomaar kunnen betekenen dat die CO2-uitstoot in theorie een stuk hoger uitpakt, en dat terwijl het grote voordeel van PHEV’s juist is dat ze met de huidige methode extreem gunstige cijfers neerzetten. In Frankrijk en Japan wacht men vermoedelijk liever even af hoe dat zich ontwikkelt.

Dit bericht zegt trouwens niets over het huidige PHEV-aanbod van Renault, dat nog vers is. Het moet overigens niet worden verward met dat van eerder vandaag. Dat gaat over leveringsproblemen en bestelstops op PHEV's in Duitsland, dit over het wereldwijde beleid.