‘Busje komt zo’. Het klinkt lollig en onschuldig, maar als een Chinees het tegen Ford en Renault zegt, staan die twee te trillen op hun benen. Het is één van de redenen waarom de twee autobouwers de handen ineenslaan op het gebied van bedrijfswagens, een wereld waarin volgens hen veel gaat veranderen.

Bedrijfsauto’s zijn in toenemende mate van levensbelang voor autobouwers in Europa, merkt Automotive News terecht op. Door hun relatief simpele aard, het feit dat ze vaak langdurig worden gevoerd en het feit dat ze niet zelden op bestaande techniek zijn gebaseerd, zijn de ontwikkelingskosten laag. Combineer dat met forse verkoopaantallen en je hebt een belangrijke inkomstenbron te pakken van autobouwers als Ford, Renault, Volkswagen en Stellantis, allemaal grote spelers op de Europese bedrijfsautomarkt.

Volgens Renault en Ford, die recent een samenwerking aankondigden op het gebied van EV’s én bedrijfsauto’s, wordt het echter spannend in dit deel van de markt. Chinese merken laten de Europese bedrijfsautomarkt tot nu toe nog redelijk met rust, een enkele uitzondering daargelaten. Dat gaat in de toekomst echter veranderen, verzekeren de twee bedrijfsauto-giganten. “De Chinezen komen naar ieder segment”, zegt Ford-CEO Jim Farley tegenover Automotive News.

Voor de gemiddelde AutoWeek-lezer is de aangekondigde samenwerking van Renault en Ford op het gebied van kleine elektrische personenauto’s het interessantst, maar de samenwerking op bedrijfsautogebied is volgens de merken zelf minstens zo belangrijk. Renault en Ford vullen elkaar daar goed aan, zowel qua martksegmenten als geografisch. Ford is weliswaar de grootste bestelautoproducent van Europa, maar scoort vooral in de klasse van de Transit Custom en diens zustermodel Volkswagen Transporter. Ook pick-up Ranger doet het voor Europese begrippen relatief goed, maar de kleinere en grotere bestelbussen van Ford blijven juist achter bij die van Renault. Ook scoort Renault logischerwijs goed in Frankrijk, terwijl Ford traditioneel juist veel Britse kopers aan zich weet te binden.

Renault en Ford hopen en verwachten dat de sterke band die zij hebben met Europese bedrijfsautokopers, inclusief de wagenparkbeheerders die voor de aantallen zorgen, de Chinezen deels buiten de deur kan houden in dit deel van de markt.

Volkswagen is welkom

Overigens betekent de deal tussen Renault en Ford wat Renault betreft niet dat de samenwerking met de huidige partner Volkswagen stopt. Dat merk wordt volgens Renault en Ford uitgenodigd om zich ook aan te sluiten, zodat de drie dan gezamenlijk nieuwe bedrijfsauto’s kunnen ontwikkelen. De band tussen Renault en Mercedes-Benz, dat op basis van de Kangoo nog heel kort de Citan produceert, komt binnenkort ten einde.