Renault Emblème: mogelijk vrijwel ongewijzigd in productie

Zo nu en dan gaan op het oog futuristische studiemodellen vrijwel ongewijzigd in productie. De Renault Emblème lijkt er zo een te zijn!

In oktober vorig jaar wist Renault met de Emblème zowel online als op de beursvloer van Parijs heel wat aandacht naar zich toe te trekken. De Renault Emblème is wat de Fransen zelf een 'demo auto' noemen. Kortom: een studiemodel dat als uithangbord van Renaults visie en toekomst fungeert. In die toekomst wil Renault onder meer een groot deel van zijn modellen opbouwen uit gerecyclede materialen. Verder weerspiegelt de Emblème de visie van Renault op toekomstig design. Daar zien we in de nieuwe Clio niets van terug, maar het is bepaald niet ondenkbaar dat je straks invloeden van de Renault Emblème op productiemodellen gaat zien. Sterker nog: de Renault Emblème gaat zelf misschien wel in productie. En nog vrijwel ongewijzigd ook.

In de database van een internationaal patentbureau heeft AutoWeek namelijk twee interessante sets patenttekeningen van de Renault Emblème gevonden. Ze zijn beide in september vorig jaar ingediend. Interessant is hierbij dat de Emblème op een van de set tekeningen minder brede wielkasten heeft dan op de andere. De variant met bredere wielkasten en grotere spoorbreedte aan zowel voor- als achterzijde (foto's 14 t/m 19) lijkt meer overeen te komen met het studiemodel. De smallere variant (foto's 5 t/m 13) zou daar de productieversie van kunnen zijn.

Die iets smallere Renault Emblème lijkt vooral heel erg op de bredere versie en dus op de concept-car. Er zijn echter meer verschillen. Kijk maar eens naar de reflectoren in de achterbumper. Die zijn in de - volgens onze speculatie - productieversie net even minder breed dan die van de Emblème concept-car.

De Renault Emblème van oktober vorig jaar was 4,8 meter lang, heeft een wielbasis van 2,9 meter en was voorzien van een interessante aandrijflijn. De showauto had een 40 kWh NMC-accu, een brandstofcel én een 218 pk sterke elektromotor aan boord.

Vind jij de productieversie - als hij dat is - geslaagd? Waarom wel, of waarom juist niet? Mochten we het bij het verkeerde eind hebben, dan hebben we in ieder geval een smallere en op detailniveau iets anders ingevulde versie van de Emblème te pakken. Ook dát is een leuke wetenswaardigheid, toch?