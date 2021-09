Dat is opvallend, want de Zoe staat nu niet bepaald bekend als een kilometervreter. In z’n laatste en meest uitgebreide vorm schopt de auto het weliswaar tot een zeer keurige 390 km actieradius, maar eerdere edities kwamen vaak veel minder ver. De Clio diesel, aan de andere kant, is een auto die met het door de fabriek opgegeven verbruik zelfs op een schamele 39 liter meer dan 1000 km ver moet kunnen komen.

Renaults onderzoek onderstreept dan ook in de eerste plaats dan mensen lang niet zoveel rijden als hun auto aankan. Dat is ook best logisch, want zelfs met 100 km per werkdag, 50 weken per jaar, zit je al op 25.000 km per jaar. In de tweede plaats maakt dit onderzoekje duidelijk dat EV-rijders zich niet laten afschrikken door de beperkingen van een elektrische (stads-)auto. Sterker nog: de Zoe-rijders die het meeste rijden, blijken ook de bestuurders te zijn die het langst wachten met laden.

Een kleine kanttekening bij de cijfers van Renault is wel op z’n plaats: het gaat om een internationaal onderzoek. In Nederland is diesel door de hoge mrb al jaren een oplossing voor de echte veelrijder, dus het is niet gezegd dat de verhoudingen in relatie tot diesel hier hetzelfde zijn.

Wel weten we al langer dat EV-rijders gemiddeld behoorlijk veel rijden, wat gezien het aandeel zakelijke auto’s en de versheid van de modellen ook niet zo heel verwonderlijk is. Nissan kwam eerder al met een vergelijkbaar onderzoek, waaruit bleek dat EV-rijders jaarlijks zo’n 600 km meer rijden dan iemand met een traditioneel aangedreven auto.