Renault Duster onder het mes

De huidige tweede generatie Dacia Duster rijdt in onder andere Zuid-Afrika rond als Renault Duster. In diverse Zuid-Amerikaanse en Aziatische landen is de vorige generatie Duster gewoon nog te koop. In India gaat die auto nu onder het mes.

De Indiase afdeling van Renault bouwt in Chennai nog altijd de vorige generatie Duster. Net als met veel modellen van het Roemeense merk het geval is, gaat de Duster her en der als Renault door het leven. De huidige tweede generatie Duster bestaat al als Renault, maar ook het vorige model is gewoon nog - als Renault - in leven. Het lijkt er op dat hij dat nog wel even blijft, want voor de Indiase markt is nu een bijgeschaafde versie gepresenteerd.

De Renault Duster krijgt een herziene grille waarmee hij beter past bij zijn Renault-broeders. Niet alleen is de vorm van de grille anders, ook de concrete invulling ervan is voor de Duster nieuw. Ook een noviteit: aan weerszijden van de grille monteert Renault nieuwe koplampen, exemplaren met ingebouwde led-strips die afwijken van de exemplaren die Dacia in ons deel van de wereld op de vorige Duster plaatste. Andere aanpassingen aan het exterieur van de Duster hebben betrekking op de voorbumper, een exemplaar met nieuwe skidplates en kunststof aankleding rond de mistlampen. Renault zet verder vers lichtmetaal en twee nieuwe lakkleuren op de lokale prijslijst.

Ook opmerkelijk is de wijziging die Renault in het interieur van de Duster doorvoert. De nuchtere SUV profiteert van een gewijzigd stuurwiel en krijgt een herziene middenconsole met meer rechthoekige in plaats van ronde ventilatieroosters. Daarnaast verbetert Renault het materiaalgebruik. Het merk spreekt van de aanwezigheid van 'soft touch'-materialen voor de deurpanelen. Het instrumentarium is op detailniveau aangepast, maar relevanter is de komst van Renaults MediaNAV Evolution-multimediasysteem dat zaken als Apple Carplay en Android Auto ondersteunt. Geen wijzigingen op de motorenlijst en dat betekent ook hier weer 1,5-liter grote benzine- en dieselmotoren. De benzinemotor is 106 pk en 142 Nm sterk en is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, al levert Renault ook een cvt-transmissie. De 1.5 dCi diesel is er met 85 en met 110 pk. De lichtste variant is er alleen met handgeschakelde vijfbak. De 110 pk sterke variant is altijd is leverbaar met een handgeschakelde zesbak én kan met en zonder vierwielaandrijving worden besteld. Liever een gerobotiseerde zesbak? Kan ook, maar dan is vierwielaandrijving geen optie.

De huidige tweede generatie Dacia Duster rijdt in onder andere Zuid-Afrika rond als Renault Duster:

Onze laatste Duster (exterieur en interieur):