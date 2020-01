Renault Clio en Captur E-Tech onthuld

Dat ze er aan zitten te komen, wisten we al een hele tijd. Maar nu hebben we ook alle specificaties van de Renault Clio E-Tech 140 en de Renault Captur E-Tech Plug-in 160, zoals ze officieel gaan heten. Ze staan vanaf vandaag op de beurs van de Belgische hoofdstad en dat betekent een ware wereldprimeur voor het op globaal niveau toch bescheiden Salon van Brussel.

De nieuwe Clio en Captur staan op het nieuwe CMF-B-platform en dat was vanaf het begin bedoeld om ook hybride-lijnen te ondersteunen. De E-Tech aandrijflijnen zijn vanaf een blanco vel papier volledig nieuw ontwikkeld, zo verklaart Renault. Hij is er in twee smaken: full hybrid en plug-in, waarvan de laatste in de Captur debuteert en de volledige hybride in de Clio aftrapt.

De E-Tech-aandrijflijn bestaat uit een 1,6-liter benzinemotor die hulp krijgt van twee elektromotoren, in combinatie met een automaat met dubbele koppeling, een configuratie waarmee Renault in de Formule 1 heeft geëxperimenteerd. De verbrandingsmotor wordt bij het starten ongemoeid gelaten, dan doet de primaire elektromotor het werk. Eenmaal op gang wordt de mate van samenspel tussen de motoren bepaald op basis van de omstandigheden. Remmen gebeurt regeneratief, hetgeen de bestuurder verder kan optimaliseren door de B-stand te kiezen.

De Clio E-Tech 140 is een full-hybrid met een gecombineerd vermogen van 140 pk (103 kW), die in 6,9 seconden van 0 naar 100 km/h gaat. De accu ligt tussen de achterwielen en meet 1,2 kWh. Daarmee kan de Clio in de stad tot 80 procent volledig elektrisch vooruit, waarmee volgens Renault maximaal 40 procent bespaart ten opzichte van een vergelijkbare benzineauto. Volledig elektrisch haalt de Clio E-Tech 70 tot 75 km/h. Precieze uitstootcijfers zijn nog niet bekend, maar Renault belooft onder de 100 g/km WLTP te blijven.

De Renault Clio E-Tech heeft het digitale 7 inch Smart Cockpit en 7 inch (horizontaal) of 9,3 inch (verticaal) Easylink infotainmentscherm. Diverse E-Tech-logo's in en buiten de auto onderstrepen zijn hybride karakter.

De Renault Captur E-Tech Plug-in is, zoals de oplettende lezer al heeft opgemaakt uit de naamgeving, ook aan het lichtnet te laden. Het systeemvermogen bedraagt 160 pk (118 kW) en de accu kan 9,8 kWh meenemen. Dat is goed voor een volledig elektrische autonomie van 50 km volgens WLTP-norm en een elektrische top van 135 km/h. Met alleen stadsverkeer is 65 km elektrisch mogelijk (eveneens WLTP).

Het Multisense-systeem heeft in de plug-in Captur een extra stand, Pure, waarmee je volledig elektrisch rijden afdwingt. Verder is er E-Save, waarmee je de elektrische energie juist opspaart voor later.

Renault verwacht voor de Captur E-Tech Plug-in een verbruik van 1,5 l/100 km en een CO2-waarde van 32 g/km WLTP. Ondanks de extra technologie is de interieurruimte van de E-Tech gelijk aan die van de gewone Captur, evenals de verschuifbaarheid van de achterbank. Ook hier een digitale Smart Cockpit en diverse E-Tech-logo's.

De E-Tech-lineup wordt binnenkort verder uitgerold met een Mégane E-Tech Plug-in.