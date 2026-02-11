Ga naar de inhoud
Renault Captur: mild-hybride is terug van weggeweest

Renault Captur
Lars Krijgsman

Goed nieuws voor wie een Renault Captur overweegt. De cross-over is er vanaf nu namelijk ook als mild-hybride. Of eigenlijk: de Renault Captur is er nu weer als mild-hybride.

De afgelopen jaren heeft Renault meermaals aan het motorenpalet van de Captur gesleuteld. De huidige generatie werd jaren geleden geïntroduceerd met een zestal aandrijflijnen waarvan er niet één meer bestaat. Er was ooit zelfs een plug-in hybride Captur. Tot voor kort stonden enkel een 115 pk sterke benzineversie en een 160 pk sterke hybride aandrijflijn op het Captur-menu. Daar komt nu een aandrijflijn bij die eerder ook al bestond: een mild-hybride. Dat kan AutoWeek melden voordat Renault er zelf ruchtbaarheid aan geeft.

De mild-hybride Renault Captur heeft een 1.3 benzinemotor en levert 140 pk en 245 Nm. Schakelen gaat met een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Hij is er als Techno vanaf €35.690 en als Esprit Alpine vanaf €37.690.

Met de terugkeer van de mild-hybride aandrijflijn is de Renault Captur er nu in drie motorische smaken. Elk hebben ze hun eigen transmissie. Zo is de Renault Captur er met een 115 pk sterke TCe benzinemotor met handgeschakelde zesbak, als mild-hybride met zeventraps automaat en als 160 pk sterke hybride E-Tech 160 met zestraps automaat.

Klinkt een plug-in hybride Renault Captur je als gestekkerde muziek in de oren? Kijk dan even naar het uitgebreide aanbod van gebruikte Renaults Captur op AutoWeek.nl. Tussen alle occasions zit namelijk ook meer dan 200 plug-in hybride Renaults Captur, waaronder deze fraaie blauwe waar je €15.950 voor betaalt.

Renault Captur

