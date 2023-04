Renault Captur krijgt Clio-neus

De Renault Captur is in Nederland al jaren een van de populairste modellen van de Franse fabrikant. Het huidige model draait inmiddels een aantal jaren mee en dat betekent dat er achter de schermen al lang en breed een opgefriste Captur klaar staat om het succes te verlengen. Op deze foto's zie je die gefacelifte Renault Captur voor het eerst.

Daags nadat Peugeot in 2013 het doek van de eerste 2008 trok stelde Renault de eerste Captur aan pers en publiek voor. Compacte cross-overs in het B-segment waren tien jaar geleden geen nieuw concept, aangezien de Nissan Juke en Toyota Urban Cruiser al een paar jaar bestonden.Maar volledig ingeburgerd was de kleine hoogpotige nog niet. Dat veranderde snel. Vanaf zijn eerste verkoopjaar (2014) tot en met 2020 was de Captur na de Clio in Nederland de populairste Renault en de huidige tweede generatie wist de Clio in 2021 en 2022 zelfs van de troon te stoten. Ook die tweede generatie Captur heeft inmiddels enkele jaren ervaring en dat betekent dat het niet lang meer duurt voordat de succesvolle cross-over een facelift krijgt.

Een kleine vier jaar na de presentatie van de huidige Renault Captur krijgt het model een facelift. Die bijpuntsessie wordt geen relatief milde zoals je wellicht bent gewend, maar juist een vrij ingrijpende. Hoewel de Captur op deze foto's aan de voor- en achterzijde nog fanatiek in de plakkers hangt, is dat al duidelijk. Het hele front gaat namelijk op de schop. De Renault Captur krijgt nieuwe koplampen die net als bij de recent gefacelifte Clio vergezeld worden door verticale, haakvormige uitlopers die ver omlaag duiken. De cross-over krijgt een andere grille, een herziene voorbumper en zo te zien wordt zelfs de motorkap vervangen door een nieuw exemplaar. Wat er aan de achterzijde wijzigt, is nog niet helemaal helder. Het stukje dat we van de achterlichten zien komt overeen met wat je op diezelfde plek bij de huidige Captur tegenkomt.

Op ingrijpende technische wijzigingen hoef je waarschijnlijk niet te rekenen. De Renault Captur is er behalve met benzinemotoren en bi-fuel krachtbonnen die lpg lusten immers al met hybride en plug-in hybride aandrijflijnen. Een elektrische Captur komt er voor zover bekend niet.

Renault Captur in Nederland

Peugeot stelt binnenkort de gefacelifte 2008 voor en het lijkt erop dat Renault niet lang daarna volgt met de introductie van zijn vernieuwde compacte cross-over. Vanaf 2013 heeft Renault in Nederland bijna 66.000 Capturs verkocht en daarmee is het model de nummer 7 in Renaults eeuwige Nederlandse verkoop-top-10. In die ranglijst moet de Captur modellen voor zich dulden die inmiddels niet meer leverbaaqr zijn, maar wel veel langer zijn verkocht dan de Captur. Denk aan de Renault 19, Laguna en Scénic.