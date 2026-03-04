Ga naar de inhoud
Renault Bridger: kleine SUV is korter dan Renault Clio

Overbrugging

3
Renault Bridger
Lars Krijgsman

Hij is klein, bonkig, staat hoog op de pootjes én heeft een reservewiel achterop. Is het een miniscule Mercedes-Benz G-klasse? Welnee, het is de Renault Bridger!

Bridger. Zo heet het fonkelnieuwe nieuwe studiemodel van Renault. Die naam lijkt aan te duiden dat de Fransen met de nieuwkomer een brug willen slaan tussen twee segmenten. Het formaat van de auto sluit daarop aan. Volgens Renault is de Bridger Concept minder dan vier meter lang. Daarmee wordt hij  korter dan de 4,11 meter lange Clio en aanzienlijk korter dan de Captur. Mogelijk blikt Renault hiermee vooruit op een SUV'tje dat tussen het A- en B-segment in zit.

De Renault Bridger Concept krijgt ogenschijnlijk een hoekig ontwerp, met een rechte achterzijde, een relatief hoge neus én een reservewiel achterop. Het is meer dan slechts een studiemodel: Renault zegt dat de Bridger daadwerkelijk de voorloper is van een productiemodel. Of hij ook naar Europa komt, valt nog te bezien. Vooral in India is het marktsegment van auto's die 'korter dan vier meter lang' zijn om fiscale redenen een belangrijke hoek van de automarkt. Renault geeft zelf al aan dat de Bridger is ontworpen in India. Dat zegt wellicht genoeg. In India verkoopt Renault al de 3,99 meter korte Kiger en de even korte maar meer MPV-achtige Triber.

Op 10 maart weten we meer, dan beleeft de Bridger Concept zijn publieksdebuut.

Renault

