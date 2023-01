Renault Austral - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Het is al even geleden dat we kennismaakten met de Renault Austral, maar vanaf heden is de auto op de Nederlandse wegen te zien. De eerste tien (volgens de cijfers van tot en met 31 december) staan nu namelijk op kenteken, waarvan de laatste vijf een setje platen kregen in december: vermoedelijk de eerste Renaults Austral voor klanten. De vanafprijs voor de SUV werd al eens verhoogd en bedraagt €37.330. Dit krijg je voor dat bedrag.

Renault Austral Equilibre, €37.330

Met de Renault Austral hebben de Fransen sinds afgelopen maand een opvolger voor de Kadjar in hun showrooms staan, een auto die zijn basis deelde met de Nissan Qashqai. Ook de Austral doet dat, al onderscheidt die zich sterker van zijn Nissan-broer dan de Kadjar. Het verschil in formaat bleef grofweg hetzelfde (de Renault is 8 centimeter langer), maar de aandrijftechniek is totaal anders. De Austral introduceert Renaults geheel nieuwe aandrijflijnen in Nederland.

Bij het samenstellen van de Austral kun je momenteel kiezen uit twee verschillende motoren, waarbij de ene altijd gekoppeld is aan een 6-traps handbak en de ander altijd aan een 7-traps automaat. De optie met handbak stelt maximaal 130 pk en 230 Nm koppel tot je beschikking en combineert een driecilinder met een mild-hybride systeem. Wil je een automaat, dan ben je aangewezen op een full-hybrid met 200 pk. Die is sneller op de standaardsprint: 8,4 seconden versus 10,8 voor de handgeschakelde mild-hybride.

De krachtigste aandrijflijn is alleen verkrijgbaar in combinatie met de hoogste vier van de vijf uitrustingsniveaus en kost daarin vanaf €43.830. Voor dat geld krijg je dus niet alleen meer vermogen en een automaat, maar ook een ruimere standaarduitrusting. Vind je het bij €37.330 direct welletjes - toch €6.500 minder - dan doe je het met een Austral die te herkennen is aan 17-inch wielen en het ontbreken van privacyglass. Het tweede uitrustingsniveau is overigens óók met de mild-hybride aandrijflijn verkrijgbaar, kost dan vanaf €39.830 en heeft onder meer 19-inch lichtmetaal, een 12-inch infotainmentscherm en adaptieve led-koplampen.

Wit en grijs

De Equilibre geheten instapper herken je verder als Austral-zonder-meerprijs door zijn witte lak. Op de basisuitvoering zijn maar drie andere kleuren te krijgen: grijs, zwart en blauw, waarbij die laatste met een meerprijs van €950 de duurste is. Wil je keuze qua wielen en interieur, dan moet je een stap hogerop. De Equilibre is er alleen met de genoemde 17-inch zilverkleurige exemplaren en een donkergrijze stof op de stoelen. Bij duurdere uitvoeringen heb je niet alleen keuze uit meer kleuren, ook gaat een two tone-kleurstelling tot de opties behoren. Daarbij heeft de Fransman vanaf het derde uitrustingsniveau ook een geheel andere bumperpartij.

Toch: vandaag draait het om de uitvoering van net iets meer dan 37 mille - en dan zonder extra's. Wat je overhoudt, is een auto die evengoed beschikt over best een aantal actieve rijhulp- en veiligheidssystemen. Een actief noodremsysteem met kruisend verkeer-detectie, lane departure warning, vermoeidheids- en verkeersbordherkenner en emergency lane keeping systeem: het zit er allemaal op. Wel is de aanwezige cruisecontrol er een van de simpele soort en heeft de auto, buiten sensoren achter om, over enkel parkeerhulpsysteem. De verlichting rondom is altijd led.

Infotainment

Het altijd aanwezige digitale instrumentarium voor de neus van de bestuurder meet altijd 12,3 inch. De bestuurder kan er hoe dan ook voor zorgen dat hij of zij er naar wens en met het nodige overzicht bijzit, want de Austral heeft in basistrim een verwarmde voorruit, verwarmde (en elektrisch inklapbare) zijspiegels, in diepte verstelbaar stuur, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en automatische airco. Voor een automatisch dimmende binnenspiegel moet je dan weer een stapje hogerop.

Het 9-inch infotainmentscherm biedt toegang tot Android Auto en Apple CarPlay, maar stuurt muziek via slechts vier speakers de cabine in. Een Harman Kardon-systeem behoort alleen tot de opties bij de bovenste twee uitrustingsniveaus, dus meestal blijft het bij de Austral bij de genoemde vier exemplaren. Toch lijken we aan de hand van deze Back to Basics te kunnen concluderen dat een stapje hogerop vanaf de Equilibre geen verkeerd idee is. De meerprijs van €2.500 levert je namelijk best wel wat op.

Privacyglass en 19-inch wielen kunnen je misschien gestolen worden, maar de laatste van die twee kan er samen met de flink ruimere keuze aan exterieurkleuren op de 'Techno' zomaar voor zorgen dat de Austral veel meer 'af' oogt. In het interieur gaat dat eveneens op: daar krijgt het tweede niveau een hoogwaardiger ogend (en groter) infotainmentscherm en een dito deels uit kunstleder opgetrokken bekleding. Het scherm biedt toegang tot een navigatiefunctie en biedt zicht achter de auto, want de Techno heeft ook sensoren vóór en een camera achter.

Doorsparen voor gebruiksgemak

Daarbovenop komen een automatisch dimmende binnenspiegel, de genoemde adaptieve led-koplampen, met hoogglans zwart afgewerkte B- en C-stijlen en hoogwaardiger deurbekleding. Zó veel rijker is het tweede uitrustingsniveau inderdaad niet, ware het niet dat het de auto veel praktischer maakt. Zo zijn de bij de basisuitvoering niet-aanwezige verschuifbare achterbank en in hoogte verstelbare laadvloer er bij de Techno wél.

Wat ons betreft is die uitvoering het waard om even voor door te sparen, al was het maar voor een zelfgekozen kleurtje. De meerprijs ten opzichte van de Equilibre is vrij gering. Schakel je liever niet zelf, dan kom je wél al gauw in een andere prijsklasse dan de €37.330 van de instapper doet vermoeden. Dat is bij de concurrentie ook het geval. Twee voorbeelden: de Qashqai begint net onder de 37 mille, maar moet met een automaat bijna 43 mille kosten en bijvoorbeeld een Volkswagen Tiguan staat überhaupt pas met een vanafprijs van bijna €43.000 in de folders. In dat licht is de Renault Austral - al dan niet in Techno-trim - best een prima aanbieding.