Renault 8 Gordini (1971) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Renaults 4, 5, 16 en Twingo zijn ware legendes van het merk met het wybertje, maar vlak de Renault 8 niet uit. In zijn tijd een geliefde sedan, die bovendien als Gordini heerlijk sportief was. Hier hebben we er zo eentje.

Dat de Renault 8 een zeldzaamheid is in Nederland, blijkt wel uit het feit dat er nog niet eerder eentje in deze rubriek schitterde. Dat terwijl een R8 toch zeker een optreden in In het Wild waard is. Gelukkig hebben we er nu eens eentje te pakken, dankzij AutoWeek-forumlid Johan82. Hij spotte ook al de prachtige zeer oude 2CV die vorige week voorbij kwam. Deze R8 is zo mogelijk nog specialer, al is hij een slagje jonger. Zoals gezegd zie je een R8 niet snel meer zomaar langs de weg staan en dan is dit ook nog eens een Gordini. Althans, dat moeten we maar even geloven op basis van zijn aankleding en de badge achterop. Niet zelden zijn eenvoudigere R8's als Gordini vermomd.

Op basis van de kentekengegevens kunnen we helaas niet bevestigen of het echt een R8 Gordini is, maar in dat geval zou er een 100 pk sterke 1.255 cc vierpitter in de kont van deze R8 liggen. Een voor zijn grootte serieus potente motor, als je bedenkt dat we het hier over eind jaren 60 hebben. Dat vermogen had-ie onder meer te danken aan de dubbele Weber-carburateurs en een andere cilinderkop dan gewoonlijk. De R8 Gordini, de straatlegale versie van de rallyauto waarmee Renault in die tijd furore maakte, had bovendien een veel sportievere ophanging dan de reguliere R8 en een handbak met vijf versnellingen. Met een gewicht van nog geen ton, de motor achterin en achterwielaandrijving kun je je voorstellen dat het een hele ervaring is om zo'n R8 Gordini de sporen te geven.

Ongetwijfeld mag deze inmiddels 52-jarige scheurneus vooral ook veel van wat welverdiende rust genieten, maar we hopen dat de eigenaar hem toch af en toe op een mooie dag nog gebruikt waarvoor de R8 Gordini ooit in elkaar gezet is. Dat zal vast wel regelmatig gebeurd zijn in de 26 jaar (!) dat de auto nu bij zijn huidige en eerste Nederlandse baasje is. Wat ons betreft heeft diegene een prachtig stukje automobiele geschiedenis in bezit en gelukkig kunnen we er zo een klein beetje van meegenieten.