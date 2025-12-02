Renault 5 bereikt flinke mijlpaal

De Renault 5 E-Tech Electric is nu vijftien maanden in productie en dat is lang genoeg om een mooie mijlpaal te bereiken. Er zijn er al 100.000 gebouwd.

Gratis stokbrood met brie bij de lunch vandaag voor de heren en dames in Douai: ze hebben de 100.000e Renault 5 E-Tech Electric in elkaar gezet. Die mijlpaal is in vijftien maanden bereikt, de productie startte in de zomer van 2024. Het 100.000e exemplaar was een Techno met het 52 kWh-accupakket. Een lekker gangbaar exemplaar, dus. Overigens zijn de van de Renault 5 afgeleide auto's, de Nissan Micra en Alpine A290, niet meegeteld. Die rollen wel van dezelfde productielijn en ook de Renaults Megane en Scenic en de Mitsubishi Eclipse Cross worden in Douai gebouwd. De Renault 5 is goed voor maar liefst twee derde van de productie aldaar.

De Renault 5 E-Tech Electric is dus lekker op weg, maar heeft nog een lange weg te gaan om zijn grote voorbeeld van weleer te evenaren. Van de eerste Renault 5 werden er maar liefst 5,27 miljoen gebouwd, opvolger 'Supercinq' was goed voor nog eens 3,43 miljoen stuks. Renault verkocht in Nederland alleen in 1985 al dik 11.000 5-jes, dus gelijk aan 11 procent van het totaal aantal R5's dat van de huidige generatie is gebouwd. De nieuwe R5 is dit jaar tot op heden goed voor ruim 4.100 stuks in Nederland.