Renault 5 (1989) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Deze Renault 5 kunnen we niet aan je voorbij laten gaan. Niet alleen omdat het van zichzelf al een ontzettend leuke auto is die niet per se de wereld meer hoeft te kosten, maar ook omdat de advertentietekst zeker een blikje waard is.

Het valt je wellicht wel op hoe weinig je de Renault 5 eigenlijk nog ziet in het straatbeeld. Zeker de oer-R5, natuurlijk, maar ook de Supercinq is anno 2023 een zeldzaamheid. De hoogste tijd om er weer eens eentje onder de aandacht te brengen die er nog wel is en die bovendien van jou zou kunnen worden. Een lekker eenvoudige 5 GTR uit één van de latere jaren; 1989. Het kon uiteraard nog simpeler, zeker met de Campus, maar deze 5 hield het oorspronkelijk eveneens vrij eenvoudig. Kennelijk baalde een vorige eigenaar een klein beetje van de bescheiden inborst en besloot om de R5 van extra's als gele koplampen, zwarte motorkap en buitengewoon smaakvolle stuurwielhoes te voorzien. Voor een beetje gewichtsbesparing is het tankklepje bij het grofvuil gegooid ...

Je merkt het misschien al, ondergetekende is een beetje melig. Dat komt door het lezen van de advertentietekst. De aanbieder omschrijft de kleine Fransman namelijk op prachtige wijze. Zo zie je het niet vaak in advertenties van autobedrijven, dus lees het hier zeker even door. Waar de adverteerder in elk geval gelijk in heeft, is dat zo'n Renault 5 toch echt wel een cultauto is geworden. De eenvoud ervan is eigenlijk heel charmant, als je bedenkt wat er tegenwoordig allemaal voor toeters en bellen op auto's zitten. Daar staat wel tegenover dat je tegen Spartaans autorijden moet kunnen, want dat is het echt wel een beetje in deze 5.

Vind je de aanpassingen die ooit gepleegd zijn helemaal niets, dan is het gelukkig betrekkelijk makkelijk terug te draaien. Wat je dan overhoudt, is een Renault 5 die er op basis van de foto's zeker nog mag zijn en bovendien (indien het klopt) met slechts 91.000 km op de teller. Wel staat hij al sinds 2021 stil en moet er nog een nieuwe apk op. Of het al met al dan de vraagprijs van €1.750 waard is? Dat moet je uiteraard zelf bepalen, maar een gekke prijs is het op zichzelf niet.