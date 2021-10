Renault 4 - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Laten we er geen wedstrijdje ‘iconische status’ van maken, maar de Renault 4 is zonder meer voor Renault wat de 2CV was voor Citroën, de ‘Kever’ voor Volkswagen en de 500 voor Fiat. De lekker herkenbare en sympathieke Renault is bovendien de modernste en meest praktische auto van dat stel, want op een voorwielaangedreven basis bouwde Renault al in 1961 een handige hatchback-koets.

Dat is allemaal leuk en aardig, maar vandaag richten wij ons vooral op de voorzijde. Dat is namelijk de plek waar de grootste uiterlijke wijzigingen plaatsvonden en optische wijzigingen, daar lusten wij van ‘Facelift Friday’ wel pap van. Bij de presentatie was de auto er aanvankelijk ook als Renault 3, een eenvoudiger uitvoering met een (nog) lichtere motor. Beide auto’s kregen een markant front mee, met een motorkap die helemaal tot aan de voorbumper doorliep. De ronde koplampen werden dan ook in het plaatwerk van die motorkap opgenomen en zouden die plaats altijd behouden. Tussen de bescheiden schijnwerpers in vonden we aanvankelijk een afgeronde, trapeziumvormige grille met verticale spijlen. Aanvankelijk was dat op de meest simpele versie nog simpelweg een setje sleuven, maar later werd het geheel altijd keurig met chroom afgewerkt.



In 1967 veranderde de aanblik van de Renault 4 vrij drastisch door de montage van een nieuwe grille. Diens verchroomde omlijsting omvatte nu ook de koplampen en kreeg er een opvallende, eveneens verchroomde strip in het midden bij. Het Renault-wybertje werd daarop niet langer in het midden, maar meer naar links geplaatst.



In 1974 was het opnieuw tijd voor een update. De koplamp-omvattende grille mocht blijven, maar kreeg wel een rechthoekige vorm en werd grotendeels van zijn chroom ontdaan. De ronde clignoteurs verdwenen vervolgens in 1977 ten faveure van rechthoekige exemplaren. De latere (1978) GTL kreeg bovendien een extra koelopening onder de grille, die de kentekenplaat naar de bumper dreef. Ook verschenen er opvallende beugeltjes aan weerzijden van het front, tussen motorkap en voorscherm. In de loop van de jaren 70 en 80 zou de 4 steeds meer glimmende spullen verruilen voor onderdelen in zwart of grijs plastic. Jaren 80? Jazeker, want net als zijn even legendarische tijdgenoten bleef de 4 heel lang in productie. Tot 1992 om precies te zijn, al verdween hij in Nederland al in 1986 van de prijslijst.

Is het daarmee definitief klaar? Sindsdien wel, maar daarin kan zomaar verandering komen. Renault werkt namelijk aan een heuse retro-versie, een elektrische auto die het uiterlijk van de 4 een moderne twist geeft. Meer daarover lees je hier.