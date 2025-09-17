Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Renault 4 E-Tech Electric Van is slimme compacte elektrische bestelauto

Ook voor Nederland!

6
Renault 4 E-Tech Electric
Renault 4 E-Tech Electric Renault 4 E-Tech Electric Renault 4 E-Tech Electric Renault 4 E-Tech Electric Renault 4 E-Tech Electric Renault 4 E-Tech Electric Renault 4 E-Tech Electric Renault 4 E-Tech Electric Renault 4 E-Tech Electric Renault 4 E-Tech Electric Renault 4 E-Tech Electric Renault 4 E-Tech Electric Renault 4 E-Tech Electric Renault 4 E-Tech Electric Renault 4 E-Tech Electric
Lars Krijgsman

Van de elektrische Renault 4 E-Tech Electric bestaat nu ook een lekker praktische bestelversie. Sterker nog: er bestaan nu meerdere bestelversies van. Ze zijn net zo vrolijk vormgegeven als het recente origineel, maar zijn een stuk praktischer.

Van de Renault 4 E-Tech Electric die je inmiddels al enige tijd in de showrooms van Renault tegen het lijf kan lopen, beloofde Renault jaren geleden al de komst van een heuse Fourgonnette. Een échte bestelautovariant, compleet met een flinke opbouw en dus hogere koets. Die is er nog altijd niet, al is er nu toch een extra praktische Renault 4 E-Tech Electric gepresenteerd waarin je heel wat pakketjes kwijt kan.

In onder meer Frankrijk brengt Renault bestelversies van de 4 E-Tech Electric op de markt. Voor de elektrische Renault 4 heeft het merk er een omkeerbare én een onomkeerbare conversie tot bestelauto bedacht. In beide versies maakt de achterbank plaats voor een met kunststof afgewerkte laadvloer. De bagageruimte - met bevestigingshaken - die ontstaan, heeft een inhoud van 1.045 liter. Onder de vloer kun je nog 55 liter aan klein grut kwijt. Het laadvermogen bedraagt 345 liter, de laadlengte 1,2 meter. Een tussenschot dat de inzittenden voorin van de bagageruimte scheidt is standaard in de reguliere bestelversie en is optioneel leverbaar voor de Renault 4 'Société Réversible', de variant die weer terug om te bouwen is tot personenauto. Beide bestelversies hebben de 150 pk sterke elektromotor en een 52 kWh. Die combinatie is goed voor een bereik van 409 kilometer.

AutoWeek kan melden dat de slimme bestelversie van de elektrische Renault 4 E-Tech Electric ook naar Nederland komt. Prijzen volgen spoedig.

6 Bekijk reacties
Renault Renault 4 Bestelauto's Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Renault 4

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Renault 4 comfort range iconic 52 kWh

Renault 4 comfort range iconic 52 kWh

  • 2025
  • 501 km
€ 37.390
Renault 4 comfort range techno 52 kWh AUTOMAAT NAVI APPLE CARPLAY ANDROID AUTO CAMERA ZEER MOOIE AUTO DEMONSTRATIE AUTO

Renault 4 comfort range techno 52 kWh AUTOMAAT NAVI APPLE CARPLAY ANDROID AUTO CAMERA ZEER MOOIE AUTO DEMONSTRATIE AUTO

  • 2025
  • 950 km
€ 35.935
Renault 4 comfort range techno 52 kWh DEMO One Pedal, Stoel/Stuurverwarming, Camera

Renault 4 comfort range techno 52 kWh DEMO One Pedal, Stoel/Stuurverwarming, Camera

  • 2025
  • 2.500 km
€ 35.695

Lees ook

Autotest
Opel Frontera Electric & Renault 4 E-Tech

Dubbeltest: Opel Frontera Electric vs. Renault 4 E-Tech - Charme van vroeger, techniek van nu

Nieuws
Renault vision4rescue

Renault 4 voor noodgevallen: 4Rescue

Autotest
Renault 4 vs. Citroen 2CV - Eend vs R4

Eend en Vier, genieten van heerlijke eenvoud - Citroën 2CV vs. Renault 4

Renault 4

Test: Renault 4 – Vier is meer dan vijf

Nieuws
Euro NCAP Tesla Model 3

Tesla Model 3, Kia EV3, Dacia Bigster e.a. aan gort gereden door Euro NCAP

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (6)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.