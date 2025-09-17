Van de elektrische Renault 4 E-Tech Electric bestaat nu ook een lekker praktische bestelversie. Sterker nog: er bestaan nu meerdere bestelversies van. Ze zijn net zo vrolijk vormgegeven als het recente origineel, maar zijn een stuk praktischer.

Van de Renault 4 E-Tech Electric die je inmiddels al enige tijd in de showrooms van Renault tegen het lijf kan lopen, beloofde Renault jaren geleden al de komst van een heuse Fourgonnette. Een échte bestelautovariant, compleet met een flinke opbouw en dus hogere koets. Die is er nog altijd niet, al is er nu toch een extra praktische Renault 4 E-Tech Electric gepresenteerd waarin je heel wat pakketjes kwijt kan.

In onder meer Frankrijk brengt Renault bestelversies van de 4 E-Tech Electric op de markt. Voor de elektrische Renault 4 heeft het merk er een omkeerbare én een onomkeerbare conversie tot bestelauto bedacht. In beide versies maakt de achterbank plaats voor een met kunststof afgewerkte laadvloer. De bagageruimte - met bevestigingshaken - die ontstaan, heeft een inhoud van 1.045 liter. Onder de vloer kun je nog 55 liter aan klein grut kwijt. Het laadvermogen bedraagt 345 liter, de laadlengte 1,2 meter. Een tussenschot dat de inzittenden voorin van de bagageruimte scheidt is standaard in de reguliere bestelversie en is optioneel leverbaar voor de Renault 4 'Société Réversible', de variant die weer terug om te bouwen is tot personenauto. Beide bestelversies hebben de 150 pk sterke elektromotor en een 52 kWh. Die combinatie is goed voor een bereik van 409 kilometer.

AutoWeek kan melden dat de slimme bestelversie van de elektrische Renault 4 E-Tech Electric ook naar Nederland komt. Prijzen volgen spoedig.