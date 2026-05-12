Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Renault 4 JP4X4 Concept
Renault 4 JP4X4 ConceptRenault 4 JP4X4 ConceptRenault 4 JP4X4 ConceptRenault 4 JP4X4 ConceptRenault 4 JP4X4 ConceptRenault 4 JP4X4 ConceptRenault 4 JP4X4 ConceptRenault 4 JP4X4 ConceptRenault 4 JP4X4 ConceptRenault 4 JP4X4 Concept
 
Nieuws

Renault 4 doet het dak nóg verder open

Lekker open

Joas van Wingerden
2

De Renault 4 deed onlangs zijn dakje al grotendeels open als Plein Sud. Nu gaat het dak er écht bijna helemaal af, al is het nog even de vraag hoe productierijp het deze keer is.

De Renault 4 is van zichzelf natuurlijk al historisch verantwoord met zijn retro-uiterlijk, maar het kon nog leuker, zo bewees Renault onlangs met de Plein Sud-versie. Die heeft een canvas roldakje en zijn naam is een subtiele verwijzing naar de Renault 4 Plein Air van vroeger. Daarin zat je echter, zoals de naam aangaf, nog veel meer in de openlucht. De Renault 4 Plein Air had niet eens portieren en het volledige dak was van stof en compleet weg te klappen. De nu onthulde Renault 4 JP4x4 Concept grijpt daar nog een stuk duidelijker op terug.

Dit studiemodel heeft weliswaar nog wel portieren, maar ze stellen niet zoveel meer voor. Ook is het dak grotendeels opengewerkt, waardoor je voor je gevoel toch behoorlijk open en bloot zit in de auto. De surfplank op het dak is een duidelijke hint naar waar deze auto voor bedoeld is, namelijk als vrijetijdsvoertuig voor op en nabij het strand. Het 'JP'-deel van de naam staat dan ook voor journée à la plage, ofwel een stranddagje.

Renault 4 JP4X4 Concept

Renault 4 JP4X4 Concept

De Renault 4 JP4x4 Concept is gespoten in een lekker opvallende groentint, die verwijst naar twee groene kleuren (Emerald Green en Lettuce Green) die vroeger op de 4L leverbaar waren. Het oranje interieur is een stevige jaren 70-knipoog. Het 4x4-deel in de naam geeft al weg dat dit studiemodel voortborduurt op de Renault 4 Savane 4x4 Concept van een jaar geleden. Ook deze R4 staat dus 1,5 cm hoger op zijn wielen, heeft een 1 cm grotere spoorbreedte en is natuurlijk (weliswaar nog in theorie) vierwielaangedreven. Met een nieuw hoofdstuk in deze conceptreeks kan het inmiddels haast niet anders dan dat Renault op den duur ook daadwerkelijk een vierwielaangedreven en/of sterk opengewerkte Renault 4 in productie neemt. We zijn benieuwd.

2 Bekijk reacties
Renault Renault 4 Elektrische Auto

Gerelateerde forum topics

Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Renault 4 Techno comfort range | Profiteer nu van €4.500,- Zeeuw & Zeeuw voorraadkorting | NU met GRATIS 5 jaar fabrieksgarantie | 409KM Actieradius | Pack Winter |

Renault 4

Techno comfort range | Profiteer nu van €4.500,- Zeeuw & Zeeuw voorraadkorting | NU met GRATIS 5 jaar fabrieksgarantie | 409KM Actieradius | Pack Winter |

  • 2026
  • 10 km
  • Elektrisch
  • 110kW/150pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Zeeuw & Zeeuw Renault Den Haag Binckhorst
€ 32.650
Renault 4 Iconic Comfort Range | Profiteer nu van €4.500,- Zeeuw & Zeeuw voorraadkorting | NU met GRATIS 5 jaar fabrieksgarantie | 409KM Actieradius | 165km laden in slechts 15 minuten | Nu in de showroom |

Renault 4

Iconic Comfort Range | Profiteer nu van €4.500,- Zeeuw & Zeeuw voorraadkorting | NU met GRATIS 5 jaar fabrieksgarantie | 409KM Actieradius | 165km laden in slechts 15 minuten | Nu in de showroom |

  • 2026
  • 10 km
  • Elektrisch
  • 110kW/150pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Zeeuw & Zeeuw Renault Den Haag Binckhorst
€ 32.725
Renault 4 Techno comfort range | Profiteer nu van €4.500,- Zeeuw & Zeeuw voorraadkorting | NU met GRATIS 5 jaar fabrieksgarantie | 409KM Actieradius | 165km laden in slechts 15 minuten | Nu in de showroom |

Renault 4

Techno comfort range | Profiteer nu van €4.500,- Zeeuw & Zeeuw voorraadkorting | NU met GRATIS 5 jaar fabrieksgarantie | 409KM Actieradius | 165km laden in slechts 15 minuten | Nu in de showroom |

  • 2026
  • 10 km
  • Elektrisch
  • 110kW/150pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Zeeuw & Zeeuw Renault Den Haag Binckhorst
€ 32.200
Renault 4 Techno comfort range | Profiteer nu van €4.600,- Zeeuw & Zeeuw voorraadkorting | NU met GRATIS 5 jaar fabrieksgarantie | 409KM Actieradius | Pack winter | Pack Driving & Safety

Renault 4

Techno comfort range | Profiteer nu van €4.600,- Zeeuw & Zeeuw voorraadkorting | NU met GRATIS 5 jaar fabrieksgarantie | 409KM Actieradius | Pack winter | Pack Driving & Safety

  • 2026
  • 10 km
  • Elektrisch
  • 110kW/150pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Zeeuw & Zeeuw Renault Den Haag Binckhorst
€ 33.250
Renault 4 Iconic | Achteruitrijcamera | Elektrisch verwarmbare voorstoelen | Elektronisch geregelde airconditioning

Renault 4

Iconic | Achteruitrijcamera | Elektrisch verwarmbare voorstoelen | Elektronisch geregelde airconditioning

  • 2026
  • 10 km
  • Elektrisch
  • 110kW/150pk

Automatisch

Online sinds 3 dagen
Stokman Hoorn
€ 38.690
Renault 4 Evolution | Achteruitrijcamera | Cruise control met snelheidsbegrenzer | Elektronisch geregelde airconditioning

Renault 4

Evolution | Achteruitrijcamera | Cruise control met snelheidsbegrenzer | Elektronisch geregelde airconditioning

  • 2026
  • 10 km
  • Elektrisch
  • 88kW/120pk

Automatisch

Online sinds 3 dagen
Stokman Hoorn
€ 31.090

PRIVATE LEASE Renault 4

INFO

Lees ook

Klassiekers
Citroën 2CV ANWB Wegenwacht

De Citroën 2CV en Renault 4 hielpen Nederland weer op weg

Nieuws
Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud

Renault 4 nu ook open dankzij roldakje: Renault 4 Plein Sud naar Nederland

Achtergrond
Volkswagen Polo en Ford Fiesta

Deze compacte hatchbacks waren ooit doodgewoon maar nu stijgen ze in waarde

Nieuws
Renault 4 E-Tech Electric Van

Deze Renault 4 kost €25.000 en heeft geen achterbank

Nieuws
Renault 4 E-Tech Electric

Renault 4 E-Tech Electric Van is slimme compacte elektrische bestelauto

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.