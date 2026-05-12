Renault 4 doet het dak nóg verder open

De Renault 4 deed onlangs zijn dakje al grotendeels open als Plein Sud. Nu gaat het dak er écht bijna helemaal af, al is het nog even de vraag hoe productierijp het deze keer is.

De Renault 4 is van zichzelf natuurlijk al historisch verantwoord met zijn retro-uiterlijk, maar het kon nog leuker, zo bewees Renault onlangs met de Plein Sud-versie. Die heeft een canvas roldakje en zijn naam is een subtiele verwijzing naar de Renault 4 Plein Air van vroeger. Daarin zat je echter, zoals de naam aangaf, nog veel meer in de openlucht. De Renault 4 Plein Air had niet eens portieren en het volledige dak was van stof en compleet weg te klappen. De nu onthulde Renault 4 JP4x4 Concept grijpt daar nog een stuk duidelijker op terug.

Dit studiemodel heeft weliswaar nog wel portieren, maar ze stellen niet zoveel meer voor. Ook is het dak grotendeels opengewerkt, waardoor je voor je gevoel toch behoorlijk open en bloot zit in de auto. De surfplank op het dak is een duidelijke hint naar waar deze auto voor bedoeld is, namelijk als vrijetijdsvoertuig voor op en nabij het strand. Het 'JP'-deel van de naam staat dan ook voor journée à la plage, ofwel een stranddagje.

De Renault 4 JP4x4 Concept is gespoten in een lekker opvallende groentint, die verwijst naar twee groene kleuren (Emerald Green en Lettuce Green) die vroeger op de 4L leverbaar waren. Het oranje interieur is een stevige jaren 70-knipoog. Het 4x4-deel in de naam geeft al weg dat dit studiemodel voortborduurt op de Renault 4 Savane 4x4 Concept van een jaar geleden. Ook deze R4 staat dus 1,5 cm hoger op zijn wielen, heeft een 1 cm grotere spoorbreedte en is natuurlijk (weliswaar nog in theorie) vierwielaangedreven. Met een nieuw hoofdstuk in deze conceptreeks kan het inmiddels haast niet anders dan dat Renault op den duur ook daadwerkelijk een vierwielaangedreven en/of sterk opengewerkte Renault 4 in productie neemt. We zijn benieuwd.