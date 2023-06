Renault 18 (1984) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Droom je al langer over een youngtimer uit de jaren 80 of 90 voor de deur voor ritjes op mooie dagen, maar vraag je je met zomers weer telkens weer af wat je nu eigenlijk wil beginnen met een auto zonder airco? Misschien haalt deze Renault 18 je dan wel over, want deze Spaanse Fransman heeft de interieurkoeling gewoon aan boord!

Een handbediende choke, simpel vormgegeven zwarte bumpers en geen airbags of abs: welkom in de jaren 80. Maar wacht; is dat nu een airco? Jawel! Deze oorspronkelijk Spaanse Renault 18 uit 1984 werd al in de fabriek uitgerust met airconditioning; een stukje comfort dat in sommige landen - waaronder Nederland - niet eens tot de mogelijkheden behoorde. Bij het bestellen van een op de Renault 18 gebaseerde Renault Fuego kon je destijds ook in Nederland wel een airco aanvinken, maar het brood-en-boter-model deed het altijd zonder - behalve in onder meer Spanje, dus.

Dat is waar deze Renault 18 GTS de eerste bijna veertig jaar van zijn leven doorbracht, en wel in de provincie Málaga, helemaal in het zuiden van het land. Er was een tijd dat je in Spanje aan de kentekens kon afleiden waar een auto thuishoorde, en de 'MA' van het nog op de auto prijkende kenteken staat voor Málaga. In - en vermoedelijk ook om - die provincie legde de Renault tot op heden net iets meer dan 130.000 kilometers af, wat voor een auto van deze leeftijd alleszins meevalt.

Een leven onder de zon

Roesten doet de Renault 18 volgens zijn aanbieder niet, wat ongetwijfeld te danken is aan zijn overwegend zonnige land van herkomst. Negatieve tekenen van die historie zijn er volgens het autobedrijf ook, maar wij ontwaren ze zo 1-2-3 niet. Het plastic aan de buitenkant is weliswaar wat dof, maar het dashboard lijkt niet gescheurd en ook de blanke lak is op het eerste gezicht in goede staat.

Hij wil graag €5.695 voor de Renault hebben. Ja, vrij veel voor een oude 18, maar vind maar eens een auto van een vergelijkbare leeftijd en mét een airco voor minder geld. Dat lukt je misschien wel helemaal niet. Daarbij lijkt de auto er nog keurig bij te staan, is-ie lekker mediterraan uitgevoerd - kijk eens naar dat interieur! - en komt hij met zo'n 100 pk ook vandaag de dag nog prima mee. Dus: wie zorgt ervoor dat deze Renault zijn gele platen krijgt? De zomer begint bíjna!