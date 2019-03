Renault 11 James Bond te koop

Een ex-James Bond-auto? Veel begeerlijker wordt het doorgaans niet. Ditmaal is het echter geen unieke Aston Martin of BMW Z8 waar de rechtgeaarde 007-fan zichzelf mee kan verwennen, maar een Renault 11. Die auto is bovendien niet helemaal ongeschonden van de filmset gekomen. Toch maakt hem dat niet minder legendarisch: bieden maar.

De sentimenten tussen Engeland en Frankrijk zijn door de eeuwen heen altijd al wat wankel geweest, spanningen die te herleiden zijn tot 1066, toen een Franse bastaard het Kanaal overstak om de Britten in de pan te hakken. Wellicht is het daarom dat Franse auto's nogal eens een antiheldenrol spelen in de oer-Britse 007-films. De gele 2CV uit For Your Eyes Only werd legendarisch en is vele malen nagemaakt. Iets minder iconisch (maar dat zal mede aan het model liggen) is de blauwe Renault 11 taxi waarmee Roger Moore in A View to a Kill achter Grace Jones aan jakkert.

Binnen enkele minuten is het dak eraf, waarna een spookrijdscène volgt waarvan vrij zeker valt te stellen dat de makers van Ronin er goed naar hebben gekeken. Deze eindigt in een botsing met een tegenligger, waardoor de Renault 11 over een keurig rechte lijn in twee helften wordt gescheiden. Liefhebbers van achterwielaandrijving zien op dat moment hun overtuiging op losse schroeven staan, want daarmee zou Bonds achtervolging hier zijn afgelopen. Niet met de heldhaftige 11, waarvan de voorkant na enkele overstuurde kunstbochten Bond keurig op de Pont Alexandre III afzet.

Gelukkig hebben voor- en achterkant elkaar na de opnames weer gevonden. Dat wil zeggen, bij wijze van, want in werkelijkheid werden voor deze scène drie Elfjes gebruikt. Een hele, een gescalpeerde en deze gesplitste. Waar in werkelijkheid overigens niet Roger Moore, maar stuntman Remy Julienne in - of achter - reed. Opmerkelijk is ook dat de klappen tijdens de achtervolging zo zwaar waren dat de letters 'taxi' op het dakbordje van blauw naar rood veranderden.

Dat alles maakt deze Renault 11 niet minder uniek. Hij werd na de filmopnames voor 4.200 pond verkocht aan een museum. Inmiddels, 35 jaar na zijn beroemde optreden, is de blauwe 'kraxi' weer te koop. Mocht jij de gelukkige zijn die het hoogste bod doet: een ritje naar de RDW kun je je besparen, maar een stukje unieke filmhistorie heb je mooi te pakken.

Update: de authenticiteit van de achterste helft is verwaarloosbaar, want dat is een R9 (vierdeurs sedan), zoals oplettende reageerders hieronder opmerkten. Dat hij niet origineel is, is logisch gezien de ontbrekende schade die de klap met de R20 moet hebben veroorzaakt. Maar een halve R11 als achterkant zou op zijn minst geloofwaardiger zijn geweest.