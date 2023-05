Renault 11 (1987) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Wanneer zag jij voor het laatst een Renault 11? De kans is groot dat je dan heel diep in je geheugen moet graven. Wij zien ze in elk geval niet vaak meer en vinden het maar wat leuk dat dit exemplaar op de foto is gezet.

Tot een jaar of tien geleden zou je een Renault 11 (en sedanbroer Renault 9) mogelijk zonder omkijken voorbijlopen, maar inmiddels hoort-ie toch echt al wel weer een tijdje op het verlanglijstje van autospotters. In elk geval wel op het lijstje van AutoWeek-forumlid RDW, die onlangs dit witte exemplaar op de foto zette en deelde op ons vernieuwde forum. Daar moet even bij stilgestaan worden, het is immers alweer zesenhalf jaar geleden dat er voor het laatst een Renault 11 in deze rubriek verscheen. Dat was een wat oudere 'phase 1'.

Het grootste verschil met de oer-11 is de neus; bij de facelift in 1985 kreeg de 11 veel modernere koplampen en een subtielere grille. Ook werd het interieur behoorlijk ingrijpend opgefrist. Aan de achterkant zorgde vooral de verhuizing van de kentekenplaat van de achterklep naar de bumper voor een andere aanblik. Over die bumpers gesproken: die kregen voortaan standaard een wat sportievere uitstraling, al had je doorgaans pas echt met een sportieve 11 te maken als er mistlampen in de voorbumper zaten.

Dit exemplaar heeft die niet en toch hebben we hier met een lekker opvallend uitgevoerde Renault 11 te maken. Dit is namelijk een Renault 11 Spring, die van top tot teen in het wit is gestoken en met zijn groene accentjes helemaal een kind van zijn tijd was. Helaas was al dat wit vaak ook vragen om moeilijkheden als je een auto een beetje netjes oud wilde laten worden, maar wat ons betreft is het bij dit exemplaar nog best goed gegaan.

Overigens is de 11 niet helemaal meer zo uitgevoerd als-ie ooit de showroom heeft verlaten: hij staat op wielen die onder een Renault 5 GT Turbo vandaan komen. Het staat 'm in elk geval wel en de wielen komen ook uit dezelfde periode, dus dat maakt de keuze op zich wel begrijpelijk. Deze Mégane-voorvader is ruim drie jaar geleden bij zijn huidige eigenaar gekomen en dat moet haast wel een liefhebber zijn. Hou 'm op de weg!