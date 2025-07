'Remlichten aan voorkant kunnen veel ongelukken voorkomen'

Als je groen licht hebt, kun je gaan rijden. Zo simpel is het, toch? Wat nou als er ook groene lichten op auto's komen, die aangeven wanneer de weg voor ze vrij is? Het is een idee van de TU van Graz, in Oostenrijk. Dat deed onderzoek naar het effect van remlichten voorop auto's en kwam tot een overtuigend inzicht.

Men reconstrueerde waargebeurde ongelukken op kruisingen, nu met remlichten voorop de betrokken auto's. Die lichten groen op wanneer de auto afremt. Het gevolg: 7,5 tot 17 procent van de ongelukken zou erdoor zijn voorkomen, omdat tegemoetkomend verkeer kon anticiperen op het wel of niet afremmen van de auto's.

Hoe werkt dat in de praktijk? Nou, bijvoorbeeld zo; je komt op een kruispunt af en hebt voorrang van rechts, maar daarvandaan komt een auto die stug doorrijdt. Met een beetje pech zie je te laat dat die auto niet afremt, met alle gevolgen van dien. Had die auto een groen remlicht gehad, dan had je kunnen zien dat hij niet afremde, omdat dat licht nog niet brandde. Het kan bijvoorbeeld ook werken op rotondes. Het al dan niet branden van de remlichten voorop de auto maakt de bestuurder op de rotonde duidelijk wat er logischerwijs te verwachten is. Gaat iemand nog net voor je de rotonde op, of blijft hij netjes wachten tot je voorbij bent?

De TU van Graz stelt dat het eenvoudig zou moeten zijn om dergelijke lichten te integreren in het ontwerp van auto's. Ook zou het 'relatief goedkoop' achteraf op bestaande auto's te installeren zijn. Overigens pleit men er ook voor om dergelijke lichten op de flanken van auto's te installeren, omdat in sommige ongeluk-reconstructies de lichten voorop de auto slecht te zien waren. Dan hadden remlichten op de flanken volgens de onderzoekers uitkomst kunnen bieden.

Wat denk jij, kan dit een verschil maken, of is het nodeloos ingewikkeld? Laat het weten in de reacties.