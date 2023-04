Relatief weinig publieke laadpalen buiten de Randstad

Er staan veel meer publieke laadpalen in het westen en het midden van Nederland dan in Noord-, Oost- of Zuid-Nederland. Niet alleen in totaal, maar ook per huishouden en zelfs per geregistreerde elektrische auto. Dat lijkt oneerlijk, maar de verschillen zijn goeddeels verklaarbaar. Toch is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur blij met de 90 miljoen euro die het Rijk de komende jaren vrijmaakt voor de uitbreiding van het netwerk.

Volgend op het nieuws dat het kabinet de komende jaren €90 miljoen uittrekt voor de uitbreiding van het publiekelaadpalennetwerk, analyseerde de NOS samen met de regionale omroepen de huidige stand van zaken met betrekking tot publieke laadpalen. Dat deed de samenwerking aan de hand van data van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Wat blijkt? De publieke laadpalen zijn nogal ongelijkmatig over Nederland verdeeld.

Vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht vind je veel meer palen dan in bijvoorbeeld Groningen of Limburg. Anders gezegd: hoe verder je van West- en Midden-Nederland afgaat, hoe minder laadpalen je vindt. Dat geldt zowel voor de absolute aantallen als voor de relatieve. Ook per huishouden en per geregistreerde elektrische auto vind je in de buitenste delen van Nederland namelijk een stuk minder publieke palen. Zo zijn er in Drenthe, Friesland en Limburg respectievelijk 10,6, 10,1 en 8,3 EV's per publieke laadpaal, terwijl er in Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland 5,6, 4,6 en 3,9 EV's per publieke laadpaal zijn. Het aantal laadpalen per huishouden laat eenzelfde ongelijkheid zien.

Terecht verschil

Die ongelijkheid is niet onterecht, blijkt uit commentaren van Roland Ferwerda, de directeur van de NAL. Zo vind je in het westen meer bedrijven die 'elektrische' leaserijders in dienst hebben (waardoor het laadnetwerk sneller diende te ontwikkelen), hebben mensen buiten de Randstad vaak meer ruimte voor een eigen laadpunt en zijn ze gemiddeld genomen minder welvarend, waardoor een EV nog vaker buiten het budgetbereik ligt. Het zou ons dan ook niets verbazen als het in de praktijk regelmatig lastiger is om een laadpunt te vinden in hartje Amsterdam, dan in Veendam - om maar wat te noemen.

Toch is er nog werk aan de winkel, en vooral in de provincies. Waarom toch daar? Wel nu, de NAL heeft als uitgangspunt dat in elk stukje Nederland van 500 bij 500 meter met daarin minstens 125 inwoners, minimaal één publieke laadpaal staat. In 'de regio' is dat nog een stuk minder vaak het geval dan in de randstedelijke provincies. Met behulp van de nu gereserveerde €90 miljoen hoopt de organisatie dat daar snel verandering in komt.

Voor laadpalen langs de snelwegen liggen er al Europese plannen, waardoor je daar vanaf 2027 elke 60 kilometer een laadstation vind.