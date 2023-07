Red Bull-teambaas verwacht in Hongarije verbetering van Pérez

Het is net alsof er sinds de Grand Prix van Miami iets is geknapt bij Sergio Pérez. Sindsdien heeft hij het vooral in de kwalificatie telkens erg lastig en hij heeft het tij, op een opleving in Oostenrijk na, vooralsnog niet weten te keren. Waar Max Verstappen de overwinningen aan elkaar rijgt, is voor Pérez momenteel het podium bereiken al een hele prestatie. Teambaas Christian Horner ziet dat Pérez mentaal aan het worstelen is: "Het is typisch, zoals in alle sporten; 90 procent zit in het hoofd. Hij moet gewoon weer even een goede reeks hebben en dan vindt hij het momentum wel weer," citeert Racefans.net.

Hoe eerder hij aan die goede reeks begint, hoe beter. Horner houdt vertrouwen in zijn coureur en verwacht dat hij het volgende raceweekend er alweer beter bij zal zitten. "Het is frustrerend voor hem dat hij telkens terug moet vechten, maar hij moet gewoon zijn kwalificatie op orde krijgen. Hij krijgt het in Budapest wel weer voor mekaar, daar vertrouw ik op." Checo hoeft dat niet in zijn eentje te doen, want volgens Horner staat Red Bull gewoon nog vierkant achter hem: "We zullen ons best doen om hem daar als team bij te steunen. Hij is zo iemand die af en toe gewoon even een arm om zijn schouder moet hebben. We weten dat hij het kan, we weten dat hij terug kan komen, nu moeten we zorgen dat het zo snel mogelijk gebeurt."