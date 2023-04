Red Bull houdt sterke troef 'nog jaren' in handen

Red Bull heeft zijn wereldtitels voor een belangrijk deel te danken aan de kunsten van Adrian Newey. De Britse topontwerper zorgde begin vorig decennium voor een ijzersterk concept waarmee Red Bull met Sebastian Vettel uiteindelijk vier titels op rij wist te pakken. Daarna vielen de prestaties voornamelijk tegen vanwege de Renault-krachtbron, waarbij een sterk chassis helaas niet genoeg was. Nu is het motorisch dankzij Honda weer goed voor mekaar en ook heeft Newey met de RB18 en zeker de RB19 weer huzarenstukjes geleverd. Dat waren nog lang niet de laatste RB's waar Newey een hand in heeft gehad, zo blijkt nu.

Teambaas Christian Horner laat namelijk weten dat Newey geen plannen heeft om te verkassen of met pensioen te gaan. "Hij heeft zijn hart nog altijd in de Formule 1 liggen en zijn toewijding aan het team... het is niet iets waar we over praten in de zin van contracten of de contractduur, maar hij zit hier nog heel wat jaren," aldus Horner tegenover Sky Sports. Vanzelfsprekend is Horner daar erg blij mee. "Hij is zo'n belangrijk én populair onderdeel van ons team. Het is geweldig dat hij op de lange termijn bij ons blijft."

Newey (64) is al decennialang niet meer weg te denken uit de Formule 1 en heeft een enorme staat van dienst. Hij begon eind jaren 80 bij March en boekte vervolgens begin jaren 90 met Williams zijn eerste echt grote successen als ontwerper. De Williams FW14B uit 1992 en opvolger Williams FW15C uit 1993 staan te boek als enkele van de sterkste F1-auto's ooit. De Williams FW18 uit 1996 was nog een slag beter en gold tot vorig jaar nog altijd als Newey's meest dominante F1-auto met een winstpercentage van 75 procent. De RB18 ging daar vorig jaar echter nog overheen, met ruim 77 procent. Tot op heden is de huidige F1-auto van Red Bull, de RB19, nog ongeslagen. Maar goed, er zijn ook pas drie races geweest. Wel kun je stellen dat Newey ook op bijna pensioengerechtigde leeftijd zijn 'magie' nog niet kwijt is.