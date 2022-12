Red Bull: 'Geen dubbele agenda met Ricciardo'

Daniel Ricciardo is weer terug bij het F1-team waar hij zijn grootste successen boekte: Red Bull Racing. De Australiër is binnengehaald als testcoureur en volgens Red Bull-topman Helmut Marko zit daar geen extra bedoeling achter met het oog op Sergio Pérez.

Na wat teleurstellende jaren bij Renault en vooral bij McLaren is Daniel Ricciardo er volgend jaar niet meer bij op de F1-grid. Wél keert hij terug naar het team van Red Bull voor een rol als 'derde coureur', dus hij blijft dicht bij het vuur. Sterker zelfs, volgens Red Bull F1-topman Helmut Marko zal Ricciardo het stuur overnemen als Max Verstappen of Sergio Pérez om een of andere reden niet kan rijden in een raceweekend. Dat vertelt de Oostenrijker in een interview met Servus TV. Een beetje hoop op actie op de baan mag hij dus nog wel hebben.

Of de 33-jarige ook mag hopen op een terugkeer naar het 'echte werk' als vaste coureur bij Red Bull? Zeg nooit nooit. Volgens Marko is het echter niet zo dat Sergio Pérez moet vrezen voor zijn plek nu Ricciardo in de coulissen staat. "Sergio Pérez heeft laten zien dat hij op een heel hoog niveau rijdt. Als Max er niet is, dan is Sergio er wel. Als er een vervanging nodig is, dan is er natuurlijk een coureur (Ricciardo, red.) waarvan je weet dat hij de auto naar de finish zal brengen. Maar het is niet onze bedoeling om Sergio onder druk te zetten." Pérez heeft nog een contract met Red Bull tot en met 2024.