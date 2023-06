Red Bull geeft Ricciardo kans en voert druk op Pérez en De Vries op

Mag Daniel Ricciardo hopen op een terugkeer in de Formule 1 bij AlphaTauri of zelfs bij hoofdteam Red Bull? Dat lijkt vooralsnog wat te vroeg, maar duidelijk is dat er wat rommelt bij Red Bull. Topman Helmut Marko laat aan het Oostenrijkse ORF weten dat Sergio Pérez naar zijn smaak teveel fouten maakt en hij suggereert dat Pérez eigenlijk van meet af aan al een soort in geleende tijd zit: "Zijn aanvankelijke doel was twee of drie jaar (voor Red Bull rijden, red.), dat zou hoe dan ook al meer zijn dan hij had verwacht." Marko kondigt (vast niet geheel toevallig) in hetzelfde gesprek gelijk even aan dat Daniel Ricciardo binnenkort mag laten zien wat hij nog kan. "We zullen Ricciardo drie dagen in de auto zetten bij de bandentest na Silverstone," aldus de 80-jarige. Op 7, 8 en 9 juli rijdt Ricciardo dus misschien wel de belangrijkste kilometers van zijn carrière. "Dan kunnen we evalueren waar Ricciardo werkelijk staat."

Mocht het nou goed verlopen, dan betekent dat uiteraard nog allerminst dat Pérez zijn dagen bij Red Bull geteld zijn. Een grotere kans op een F1-stoeltje heeft Ricciardo waarschijnlijk bij Red Bull's zusterteam AlphaTauri, waar de Nederlander Nyck de Vries momenteel zijn eerste volledige F1-seizoen beleeft. Een seizoen dat vooralsnog toch vooral wat teleurstellend verloopt. Dat benadrukt Marko in de podcast Inside Line F1 ook nog eens. Volgens hem was Red Bull-teambaas Christian Horner vorig jaar al niet overtuigd van De Vries. "Op dit moment lijkt het erop dat hij gelijk had," citeert De Telegraaf. Red Bull heeft de reputatie om onverbiddelijk te zijn naar coureurs die ondermaats presteren en een coureurswissel is zelfs middenin het seizoen niet ongebruikelijk. Spannende tijden dus voor Ricciardo, De Vries en, waarschijnlijk wel in iets minder mate, Pérez.