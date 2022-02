'Red Bull en Porsche dichtbij F1-motorendeal'

Er gaan al een tijdje geruchten rond over de Volkswagen Group als motorleverancier in de Formule 1. Zo zou McLaren mogelijk zelfs geheel overgenomen worden door Audi en het F1-team als Audi gemerkte F1-motoren krijgen per 2026. Red Bull Racing zou vanaf dat jaar diezelfde motoren onder de naam van Porsche gaan gebruiken. Over dat laatste komt nu weer wat naar buiten. Volgens De Telegraaf geven bronnen rond Red Bull Racing aan dat een deal met Porsche bijna in kannen en kruiken is.

Het over het algemeen goed geïnformeerde Motorsport-total maakt het nog wat concreter. Dat stelt dat Red Bull Racing en Porsche mogelijk komende maand al een deal zullen aankondigen. De overeenkomst zou al op tafel liggen, maar de toezichthouders van de Volkswagen Group zouden er nog een laatste klap op moeten geven.

Bij een dergelijke overeenkomst komt er dus per 2026 een Porsche-V6 achterin de Red Bull te liggen. Een 1.6 turbomotor die elektrische ondersteuning krijgt van een MGU-K, een Motor Generator Unit die energie wint uit kinetische energie (remmen) en dat vervolgens als extra vermogen aan de aandrijflijn kan afgeven. De complexe MGU-H (hitte naar energie) die er tot 2026 nog bij hoort, verdwijnt. Dat maakt de motoren een stuk goedkoper om te ontwikkelen en dat zou een belangrijke voorwaarde zijn voor onder meer de Volkswagen Group om toe te treden tot de F1. De Volkswagen Group is al langer betrokken bij gesprekken met autosportfederatie FIA over de nieuwe motorreglementen, die vorig jaar definitief werden vastgelegd.

Red Bull Racing maakt nu nog gebruik van motoren van Honda en zal dat tot en met 2025 doen. Er is echter een aparte motorenafdeling, Red Bull Powertrains, opgezet omdat Honda aanvankelijk de bouw van de motoren aan Red Bull zou overdragen. Red Bull Powertrains kan bij een deal met Porsche met de Duitsers gaan samenwerken aan de nieuwe krachtbron.