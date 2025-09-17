Mea Culpa, Mea culpa maxima… ondergetekende gaat diep door het stof, want hij heeft in de ‘overload’ aan nieuwe belastingmaatregelen te snel conclusies getrokken. Zo zit het wel echt.

“Fiscale verzamelwet 2027: vervroegen invoering peildatum oldtimerregeling mrb. In het Belastingplan 2024 is de oldtimerregeling in de mrb gewijzigd. Deze aanpassing zou per 2028 ingaan maar met deze maatregel wordt voorgesteld om dit een jaar eerder te doen.” Dit is wat er letterlijk staat in de nieuwe wetgeving. Dat hebben wij per abuis vertaald naar het eerder ‘afkappen’ van de oldtimerregeling, die op 1 januari 2028 wordt bevroren.

Auto’s van voor 1 januari 1988 worden nog belastingvrij en nu komt het: dat geldt in tegenstelling tot ons eerdere bericht nog steeds. Het verschil is in het kort dat de overgangsregeling wordt afgekapt. Het mrb-beleid wordt namelijk herzien en dat zou betekenen dat er voor één jaar, namelijk 2027, een hele nieuwe overgangsregeling moet worden opgetuigd. Om dat te voorkomen wordt de nieuwe einddatum van de overgangsregeling weliswaar 1 januari 2027, maar dat betekent nadrukkelijk níet dat auto’s van 1987 niet meer belastingvrij worden. In tegendeel: zij krijgen per 1 januari 2027 ook de vrijstelling, waarmee de overgangsregeling afloopt en de oldtimerregeling definitief is bevroren.

Wij bieden onze oprechte excuses aan voor de foutieve berichtgeving van eerder vandaag. Dit was slordig en heeft veel onnodige commotie veroorzaakt.