Recordsnelle elektrische 'fan car' gaat in productie

Slechts zo'n 39 seconden, dat had de McMurtry Spéirling vorig jaar tijdens het Goodwood Festival of Speed nodig om de befaamde heuvelklim aldaar af te leggen. De videobeelden oogden haast gemanipuleerd, zo ontzettend snel ging de Spéirling het parcours over. Dat dankte de elektrische racer niet alleen aan zijn twee elektromotoren op de achteras, maar ook aan zijn relatief lage gewicht (minder dan 1.000 kilo) en aan de bijzondere manier waarop hij aan het asfalt kleeft. Het is namelijk een fan car, dus hij zuigt zich middels ventilatoren aan de weg. Die manier om grip te krijgen is geïnspireerd op wat het Brabham F1-team in 1978 deed met de BT46B en moet ervoor zorgen dat de McMurtry Spéirling bij stilstand al 2.000 kg aan downforce ervaart.

Een bijzonder ding dus, die Spéirling, maar vorig jaar ging het nog om een prototype. Nu kondigt McMurtry Automotive aan dat er een (overigens niet straatlegale) productieversie komt. We krijgen 'm nu alvast te zien, tijdens het Goodwood Festival of Speed van dit jaar (13 tot 16 juli) maakt hij zijn publieksdebuut. Waarschijnlijk gaat de Spéirling Pure, zoals-ie heet, dan ook een gooi naar het record van het prototype doen. We zijn benieuwd of het nóg sneller kan. De specificaties van de elektrische fan car zijn in elk geval al veelbelovend. De slechts 3,45 m lange, 1,58 m brede en 1,02 m hoge Spéirling Pure weegt ook nog geen 1.000 kg, laat 1.013 pk los op de achterwielen en haalt een topsnelheid van 305 km/h. Ook niet onbelangrijk: het 60 kWh accupakket laat zich in 'minder dan 20 minuten volladen'.

Wie het zelf wil gaan ervaren hoe een auto die 'met gemak 3G trekt in bochten' aanvoelt, moet iemand heel lief aankijken of bijzonder vermogend zijn. De McMurtry Spéirling Pure gaat namelijk minstens €955.000 kosten. De productie begint in 2024 en er komen er slechts 100 van.