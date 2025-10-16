Ga naar de inhoud
Recordomzet voor Fastned dankzij bijna 2 miljoen laadsessies

Lars Krijgsman

Het gaat Fastned voor de wind. Over het eerste halfjaar van 2025 boekte het een omzetgroei van maar bijna 45 procent. Die stijgende lijn wordt doorgezet: in het derde kwartaal heeft het snellaadbedrijf een recordomzet geboekt.

In het derde kwartaal van dit jaar heeft Fastned een recordomzet van 31,5 miljoen euro geboekt. De omzet lag in het afgelopen kwartaal 44 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2024. Die stevig toegenomen omzet dankt Fastned naar eigen zeggen aan een toename van de hoeveelheid verkochte energie. Die nam met 32 procent toe tot 46,8 GWh, verdeeld over 1,7 miljoen laadsessies.

Omzet is fijn, winst is fraaier. De brutowinst van Fastned nam in het derde kwartaal met 40 procent toe tot 25,4 miljoen euro. "Onze resultaten over het derde kwartaal laten zien dat ons concept beter blijft presteren dan de markt - en dat de enige weg omhoog is", zegt topman en medeoprichter Michiel Langezaal in een begeleidend schrijven.

Elektrische Auto

