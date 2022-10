Recordaantal Nederlanders heeft rijbewijs

Om tot het totaalaantal rijbewijzen te komen, telt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) alle soorten rijbewijzen bij elkaar op. Het gaat hier dus niet alleen om houders van een autorijbewijs, maar ook om die van bijvoorbeeld enkel een brommer- of trekkerrijbewijs. Let wel: het gaat hier om het aantal personen. Ook al heb je dus een vrachtwagen-, motor- én autorijbewijs: je telt voor één. In totaal kent Nederland nu ruim 11,6 miljoen rijbewijshouders.

Aan het begin van dit jaar waren dat er nog zo'n 11,1 miljoen. Een toename van een half miljoen rijbewijshouders in nog geen jaar tijd is fors. Het vrij hoge aantal is waarschijnlijk deels te verklaren doordat in 2020 en 2021 de rijlessen langere tijd stillagen in verband met de coronamaatregelen. Dit jaar is grotendeels maatregelvrij, waardoor lessen volgen en examen doen weer volop mogelijk is.

Relatief veel 75-plussers erbij

De afgelopen jaren was de groep rijbewijshouders die in relatieve zin het hardst groeide echter de groep 75-plussers. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en ligt in lijn met de vergrijzingstrend. De oudste rijbewijshouder van Nederland is maar liefst 106 jaar oud, meldt NU.nl. De nieuwssite meldt er niet bij wanneer diegene zijn rijbewijs haalde. Wel is een rijbewijs al sinds 1905 verplicht. Het roept de vraag op: in welke auto zou de oudste rijbewijshouder van Nederland het geleerd hebben?