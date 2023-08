Recordaantal meldingen voor autobergers

Na een dip in de drukte op de weg in de coronajaren is de drukte weer als vanouds. Sterker zelfs, uit het aantal opdrachten dat autobergers binnenkregen in het afgelopen kwartaal zou je kunnen opmaken dat het drukker is dan ooit. Nog nooit werden bergers zo vaak opgeroepen. Volgens Stichting Incident Management Nederland kwamen er 39.473 opdrachten binnen in het tweede kwartaal van 2023. Een groei van 15 procent ten opzichte van Q2 in 2022 en het hoogste aantal ooit.

Het leeuwendeel van de meldingen ging over auto's die met pech langs de weg stonden; 32.587, maar liefst 17 procent meer dan in 2022. Ook het aantal ongevalsbergingen ging omhoog. Dat steeg met 8 procent naar 6.263. Volgens Stichting IMN zat het aantal bergingen vanwege een ongeval bijna op het recordniveau van 2019.

Snelle bergers

Voor de werkgelegenheid van de bergers is het natuurlijk mooi nieuws en meer mooi nieuws is er rond de aanrijtijd. Die is namelijk ondanks de drukte op gemiddeld zo'n 12 minuten gebleven. Een eervolle vermelding is er voor de firma Collewijn uit het Drentse Nuis. Dat bedrijf had over 116 meldingen met 5 minuten en 59 seconden de allerlaagste gemiddelde aanrijtijd. Transportbedrijf A. Barendregt uit het Zuid-Hollandse Rhoon verdient ook een pluim: bergers van dat bedrijf hadden maar liefst 3.378 meldingen te verwerken en kwamen met een gemiddelde aanrijtijd van 6 minuten en 51 seconden op de tweede plaats van de snelste bergers.