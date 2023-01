Recordaantal gebruikte caravans geïmporteerd

Dat Nederland nog altijd een caravanland is, blijkt wel uit het aantal gebruikte caravans dat in 2022 is geïmporteerd. Terwijl de import van kampeerauto's is afgenomen, is het aantal gebruikte caravans dat naar Nederland is gehaald juist toegenomen.

In de eerste elf maanden van 2022 zijn 9.370 tweedehands kampeerauto's naar Nederland gehaald. Dat zijn er zo'n vier procent minder dan in dezelfde periode van 2021. Definitieve jaarcijfers zijn er nog niet, maar Bovag en RDC die de cijfers bijhouden geven aan te verwachten dat er in december nog enkele honderden exemplaren bijkomen. De eindstand van 2022 wordt dan ook ingeschat op 10.000 geïmporteerde campers.

Het lijkt de eerste keer in jaren te worden dat de import van tweedehands kampeerauto's is afgenomen. Sinds 2013 neemt de import van gebruikte campers gestaag toe. In 2013 waren het er nog geen 5.000, in 2019 al 8.500. Op een haar na 43 procent van de naar Nederland gehaalde gebruikte kampeerauto's komt uit Duitsland. Een klein 24 procent is afkomstig uit België terwijl zo'n 20 procent van de tweedehands campers uit Frankrijk komt.

Hoewel het aantal geïmporteerde kampeerauto's iets afneemt, neemt de hoeveelheid gebruikte caravans die naar Nederland is gehaald juist toe. In de eerste elf maanden van 2022 gaat het om 2.294 sleurhutten, een kleine 9 procent meer dan in diezelfde periode van 2021. Zelfs zonder dat de cijfers van december al meegenomen zijn, zijn er niet eerder zoveel gebruikte caravans geïmporteerd als in 2022. Het gaat om een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden. De meeste tweedehands caravans komen uit Duitsland (40 procent). 23 procent komt uit België en net geen 7 procent uit Frankrijk.