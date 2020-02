Reclame-commissie verbiedt reclame over rijbereik Opel Ampera-e

Een inwoner van Lelystad was in december naar de RCC gestapt na teleurstelling over het rijbereik in de praktijk van zijn Opel, waarvoor hij afgelopen december een koopovereenkomst had gesloten. Tijdens de mondelinge behandeling van de zaak verwees de bestuurder naar de videoreportage van NU.nl, waarin de proef op de som genomen werd: een rit op één acculading vanuit Amsterdam naar Maastricht en weer terug. Dat laatste bleek niet mogelijk.

De reactie van Opel Nederland op het item was dat de claim gebaseerd is op de door middel van de Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) vastgestelde actieradius van het betreffende model, zijnde 423 kilometer.

Winter

"De betreffende actieradius kan afwijken van dit officiële, praktijkgerichte getal, en varieert naar gelang van onder meer temperatuur, gebruik van elektrisch aangestuurde functies als climate control, rijgedrag van de bestuurder en regeneratie van energie tijdens het rijden. In winterse omstandigheden is de actieradius daarom vaak lager dan het officieel opgegeven bereik. Overigens kan dit bereik bij gunstige omstandigheden ook hoger uitvallen", aldus Opel.

Onvoldoende duidelijk

Volgens de RCC maken de reclame-uitingen van Opel onvoldoende duidelijk dat het rijbereik waarmee geadverteerd wordt, onder gestandaardiseerde omstandigheden is gerealiseerd. Het merk mag daarom niet meer op deze wijze adverteren. Opel Nederland heeft nog tot 5 maart om in beroep te gaan tegen het besluit. Of Opel überhaupt nog zal adverteren, is overigens nog maar de vraag. Het merk stopt met de Ampera-e, die daarom alleen nog uit voorraad leverbaar is.