Rechter vernietigt akkoord Volkswagen en oud-topman rond dieselschandaal
'Aandeelhouders onvolledig geïnformeerd'
De hoogste civiele rechtbank van Duitsland heeft een miljoenenschikking tussen Volkswagen en voormalige topbestuurders rond het dieselschandaal nietig verklaard. Aandeelhouders gingen akkoord met de afspraken uit 2021, maar volgens het Bundesgerichtshof in Karlsruhe werden zij onvolledig geïnformeerd over de afspraken.
Volkswagen verweet oud-topman Martin Winterkorn en voormalig Audi-baas Rupert Stadler dat ze niet meteen hadden gewaarschuwd over aanwijzingen die er waren voor het gebruik van sjoemelsoftware, waarmee diesels bij uitstoottests schoner leken dan ze waren. Winterkorn betaalde 11,2 miljoen euro, Stadler 4,1 miljoen euro en een verzekeraar 270 miljoen euro.
Met de schikking werden ook andere bestuurders en ex-bestuurders beschermd tegen claims rond het schandaal. Maar Volkswagen vermeldde dit niet in de oproeping van de aandeelhoudersvergadering waarin gestemd zou worden over het akkoord. Daarom is de overeenkomst ongeldig, oordeelt de rechter.
Volkswagen gaf in september 2015 toe dat het illegale software had gebruikt om te sjoemelen bij uitstoottests. De autofabrikant vond dat Winterkorn, die een week na het uitbreken van het schandaal aftrad, zijn zorgplicht had geschonden en het bedrijf daarmee veel schade had toegebracht. De kwestie heeft het bedrijf inmiddels meer dan 30 miljard euro aan boetes en schadevergoedingen gekost.
PRIVATE LEASE Volkswagen
Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?
Volkswagen Golf Variant 1.0eTSI/110PK Move DSG · Apple/Android Car Play · Head-Up Display · Navigatie · Trekhaak · Stoel,stuur-& achterbankverwarming · Garantie tot maart 2029 of 100000
- 2024
- 19.169 km
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Life Edition DSG RIJKLAAR Model 2025 Carplay / Camera / Stoelverw. / Keyless / Led / Dode hoek
- 2024
- 11.659 km
Volkswagen Polo 1.0 TSI Automaat! 5drs Highline BJ2020 Lmv 16" | Led | App-Connect ( Niet vrijgeschakeld ) | Climate control | Cruise control | Sportstoelen | Getint glas
- 2020
- 75.501 km