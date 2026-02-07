Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Rechter verbiedt in Duitsland verkoop Renault Clio en Megane E-Tech Electric

Tijdelijk op rood

12
Renault Clio
Lars Krijgsman

Slechts nieuws voor Renault. Het mag twee van zijn populairste modellen in Duitsland tijdelijk niet meer verkopen: de Renault Clio en de Renault Megane E-Tech Electric.

De rechtbank in München oordeelt in een zaak tussen Renault en het Amerikaanse techbedrijf Broadcom dat Renault de Clio en Megane E-Tech Electric in ieder geval tijdelijk in Duitsland niet mag verkopen. Dat blijkt uit berichtgeving van onder meet Reuters en het Duitse WirtschaftsWoche. Broadcom claimde dat Renault niet over de benodigde licentie(s) beschikt om bepaalde netwerkkabels van Broadcom in de Clio en Megane E-Tech toe te passen. De rechter gaf Broadcom gelijk.

a href=

Een Renault Clio, mijmerend over betere tijden waarin hij in Duitsland nog wel verkocht mocht worden.

Renault zegt tegen de uitspraak in beroep te gaan. Daarbij benadrukt Renault dat het opgelegde verkoopverbod alleen geldt in Duitsland en pas in werking treedt als Broadcom aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan. Volgens WirtschaftsWoche moet Broadcom eerst een borgsom van enkele miljoenen euro's op tafel leggen. Verder zou Renault twee procedures hebben lopen om de patentrechten van Broadcom nietig te laten verklaren. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

12 Bekijk reacties
Renault Renault Clio

PRIVATE LEASE Renault Clio

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Renault Clio 1.6 E-Tech Intens

Renault Clio 1.6 E-Tech Intens

  • 2021
  • 70.294 km
prijs op aanvraag
Renault Clio Estate TCe 90 Limited|AppleCarPlay|PDC

Renault Clio Estate TCe 90 Limited|AppleCarPlay|PDC

  • 2018
  • 123.922 km
€ 7.944
Renault Clio 1.0 TCe Bi-Fuel Zen 100pk Carplay/DAB/LED/G3 LPG Af fabriek

Renault Clio 1.0 TCe Bi-Fuel Zen 100pk Carplay/DAB/LED/G3 LPG Af fabriek

  • 2020
  • 80.450 km
€ 11.499

Lees ook

Nieuws
kleine stationwagons voor Op Zoek Naar

Veel bagageruimte voor €5.000: fijn dat je compacte stationwagon nog wel als occasion vindt

Nieuws
Back to Basics Renault Clio

De goedkoopste nieuwe Clio is niet elektrisch, maar wel groen – Back to Basics

Renault Clio

Test Renault Clio - Meer verfijning, meer power, meer dynamiek

Nieuws
Renault Clio

Prijzen nieuwe Renault Clio: traditioneel op benzine of volledig hybride

Nieuws
Mitsubishi Colt

‘Mitsubishi komt niet met Colt op basis van nieuwe Clio’

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (12)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.