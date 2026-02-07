De rechtbank in München oordeelt in een zaak tussen Renault en het Amerikaanse techbedrijf Broadcom dat Renault de Clio en Megane E-Tech Electric in ieder geval tijdelijk in Duitsland niet mag verkopen. Dat blijkt uit berichtgeving van onder meet Reuters en het Duitse WirtschaftsWoche. Broadcom claimde dat Renault niet over de benodigde licentie(s) beschikt om bepaalde netwerkkabels van Broadcom in de Clio en Megane E-Tech toe te passen. De rechter gaf Broadcom gelijk.

Renault zegt tegen de uitspraak in beroep te gaan. Daarbij benadrukt Renault dat het opgelegde verkoopverbod alleen geldt in Duitsland en pas in werking treedt als Broadcom aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan. Volgens WirtschaftsWoche moet Broadcom eerst een borgsom van enkele miljoenen euro's op tafel leggen. Verder zou Renault twee procedures hebben lopen om de patentrechten van Broadcom nietig te laten verklaren. Wordt ongetwijfeld vervolgd.