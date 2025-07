Opel, Peugeot, DS en Citroën hebben vanaf 2009 - minus Opel toen nog onder de vlag van Groupe PSA - zogenoemde "sjoemeldiesels" op de Nederlandse markt gebracht. Dat oordeelt de rechtbank in Amsterdam in zaken die zijn aangespannen door drie claimstichtingen.

Drtaarbij werden die diesels uitgerust met software waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen tijdens testen lager was dan bij gebruik op de weg.

Volgens de rechtbank was in de praktijk de stikstofuitstoot van die dieselauto's te hoog en werd niet voldaan aan de daarvoor geldende regels. De rechtbank stelt dat het gaat om een tussenvonnis en dat de procedure verdergaat. Zo moet de rechtbank zich nog buigen over de vraag of de gedaagde partijen aansprakelijk zijn voor het op de markt brengen van de sjoemeldiesels.

De claimstichtingen willen met rechtszaken schadevergoedingen van Stellantis afdwingen voor duizenden autobezitters. Het gaat om Diesel Emissions Justice Foundation en Stichting Car Claim die samenwerkt met de Consumentenbond.

"Dit is een doorbraak op het gebied van sjoemelsoftware", zegt advocaat Joost Edixhoven van Emissions Justice. "Ook bij fabrikanten als Mercedes, Fiat en Renault verwachten we binnenkort vergelijkbare beslissingen. Met dit vonnis komt schadevergoeding eindelijk en terecht in beeld."

"We roepen Stellantis op dit heldere vonnis serieus te nemen en eindelijk met ons in gesprek te gaan over een rechtvaardige oplossing", aldus voorzitter Guido van Woerkom van Car Claim.