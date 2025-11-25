De RDW start volgend jaar met de bouw van een testfaciliteit op het MITC-terrein in Marknesse (Flevoland). Op deze nieuwe testbaan worden de voertuigen en mobiliteitsoplossingen van de toekomst getest, zoals zelfrijdende auto's en moderne rijhulpsystemen.

De nieuwe testbaan van de dienst krijgt een ovale hogesnelheidsbaan van 1.700 meter lang en 400 meter breed met twee kombochten, waardoor een grotendeels constante snelheid over het gehele circuit mogelijk is. "Dit biedt unieke mogelijkheden voor het testen van (zelfrijdende) voertuigen en systemen op het gebied van veiligheid en milieu," stelt de RDW.

"Als bestuurder wil je erop kunnen vertrouwen dat jouw voertuig veilig is, ook in een toekomst waarin steeds meer wordt geautomatiseerd," aldus Zeger Baelde, directeur Bedrijfsvoering RDW. "Met deze nieuwe testbaan creëren we de ruimte om voertuigen, onderdelen en systemen uitgebreid te testen. Zo zorgen wij ervoor dat jij met een gerust hart de weg op kunt."